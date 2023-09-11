"التعاون الإسلامي" تتضامن مع ليبيا على أثر الإعصار والسيول والفيضانات

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أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه, عن تضامنه مع دولة ليبيا على أثر الإعصار والسيول والفيضانات العارمة، التي غمرت أرجاءً من البلاد مخلفةً خسائر في الأرواح والممتلكات. اضافة اعلان



كما أعرب الأمين العام عن مواساته للضحايا ولحكومة ليبيا وشعبها على أثر هذه الكارثة, مشيدًا بالجهود التي تبذلها السلطات لاحتوائها.





تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين



وناشد في الوقت ذاته الدول الأعضاء التضامن مع هذا البلد وحثَّها على تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين.تسبب إعصار دانيال، الذي يضرب ليبيا قادمًا من اليونان، في وقوع خسائر مادية، كما تم تسجيل حالات وفاة غرقًا لأشخاص جرفتهم السيول.