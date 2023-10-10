التضخم يخنق ألمانيا .. ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق

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أظهر أحدث استطلاع للرأي أن من بين كل 6 أشخاص ألمان واحد على الأقل يستطيع بالكاد تدبير تكاليف معيشته، بسبب ارتفاع معدل التضخم.
استطلاع للرأيوأجرى معهد "يوجوف" الاستطاع لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مصرف "بوست بنك" التابع لمجموعة "دويتشه بنك" الألمانية، اختار 17.2 في المائة من إجمالي 2059 مشاركا في الاستطلاع هذا الخيار في الإجابة عن سؤال حول كيفية تأثرهم بزيادات الأسعار؟.
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استطلاع مماثل:وفي استطلاع مماثل أجري في يناير 2022، بلغت نسبة أولئك الذين وصلوا إلى حدودهم المالية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة 11 في المائة.
وبوجه عام، يعتمد أكثر من ثلث الذين شملهم الاستطلاع الحالي -الذي أجري خلال الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر الماضي، "كثيرا" 10 في المائة أو "إلى حد ما" 28.1 في المائة- على مدخراتهم لتغطية النفقات اليومية.
وذكر 17.7 في المائة من الألمان أنهم ليس لديهم أي مدخرات، بينما أوضح 39 في المائة آخرون أن لديهم دخلا منتظما كافيا ليتمكنوا من تغطية الأسعار المتزايدة.