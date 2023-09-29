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التحقيق مع أغنى رجل في أوروبا حول قضية غسيل أموال

برنارد أرنو
أغنى رجل في اوروبا والثاني عالمياً
أ أ
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يحقق مكتب المدعي العام في باريس مع الرئيس التنفيذي لشركة «إل في إم إتش» برنارد أرنو، بشأن المعاملات المالية التي تتعلق بالملياردير الروسي نيكولاي ساركيسوف.اضافة اعلان
وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية، نقلاً عن وحدة الاستخبارات المالية الفرنسية تراكفين، أن "ساركيسوف اشترى عقارات في منتجع كورشوفيل للتزلج في جبال الألب بمساعدة قرض من أرنو".


ثاني أغنى رجل في العالم

ويدير أرنو إمبراطورية «إل في إم إتش» الفاخرة، وهو ثاني أغنى شخص في العالم بعد إيلون ماسك وفقاً لمجلة فوربس، يشتبه في أنه أقرض ساركيسوف 18.3 مليون يورو من أجل الصفقة.
وأكد مكتب المدعي العام في باريس اليوم، أن تحقيقاً أولياً يجري منذ عام 2022، وفقا لصحيفة "الخليج".
وأن تقرير "تراكفين"، الذي يلفت انتباه المدعي العام إلى العمليات المتعلقة ببرنارد أرنو وساركيسوف، والتي من المحتمل أن تصف أعمال غسل الأموال، قد تم التحقيق فيه.


التحقيق لا يعني ارتكاب مخالفات

ورفض مكتب المدعي العام التعليق أكثر على التحقيقات الجارية، ولا يعني التحقيق الأولي بالضرورة ارتكاب مخالفات.
ونقلت صحيفة لوموند عن أحد المقربين من أرنو قوله: "إن الصفقة نُفذت في نطاق القانون الفرنسي".
وخسر أرنو، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس أكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم وأحد أغنى الرجال في العالم، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا ضد محققي الضرائب الفرنسيين في فبراير الماضي.


تحقيق في الاحتيال الضريبي

وكانت القضية بشأن قانونية مداهمة مقر «إل في إم إتش» عام 2019، وتتعلق المداهمة بتحقيق في الاحتيال الضريبي مرتبط بأنشطة في بلجيكا.
ونيكولاي ساركيسوف هو شخصية بارزة في شركة التأمين الروسية «ريسو» التي يملكها شقيقه سيرجي.

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