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التحقيق في تسريب معلومات سرية للولايات المتحدة.. ماذا يحدث في إسبانيا؟

القضاء الإسباني
تسريب بيانات في إسبانيا
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أكد القضاء الإسباني، اليوم الاثنين، فتح تحقيق عاجل مع عدد من عملاء مركز الاستخبارات الوطني (CNI) وذلك عل خلفية تسريب معلومات سرية إلى الولايات المتحدة.اضافة اعلان

القضاء الإسباني يحقق


وأوضحت صحيفة "El Confidencial" نقلا عن مصادر قريبة من القضية، التي يجري التحقيق فيها بسرية تامة، أن موظفي جهاز الاستخبارات يخضعون الآن للتحقيق في قضية تسريب معلومات سرية.

وأوضح المصدر ذاته أنه يمكن اعتبار تصرفهم خيانة، في حال ثبوت تجسسهم لصالح دولة أجنبية، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 6 إلى 12 عاما.

غضب وزارة الدفاع


وقد أثار الحادث غضب وزارة الدفاع الإسبانية، وهي الوزارة التي يتبعها المركز الاستخباراتي الوطني، وفقا لـ"نوفوستي".

وكتبت الصحيفة أن مدريد تعتقد أن دولة متحالفة مع إسبانيا، مثل الولايات المتحدة، كان بإمكانها ببساطة طلب المعلومات عبر القنوات الرسمية بدلا من الاتصال سرا بالعديد من الموظفين.

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