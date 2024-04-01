البيت الأبيض طلب إعادتها.. رد فعل الصحفيين على اتهامهم بسرقة طائرة الرئيس الأمريكي

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أرسل رئيس رابطة مراسلي البيت الأبيض، رسالة مقتضبة إلى المراسلين الذين يسافرون على متن طائرة الرئاسة تحمل تحذيرًا صارمًا حول اختفاء بعض مقتنيات الطائرة الرئاسية.

وقالت كيلي أودونيل من شبكة "إن بي سي"، البريد الإلكتروني إلى زملائها الصحفيين، إن الممارسة القديمة والشائعة إلى حد ما المتمثلة في أخذ أشياء من الطائرة الرئاسية تنعكس بشكل سيء على السلك الصحفي ككل"، وفق ما نقلت صحيفة " بوليتيكو" عن العديد من الأشخاص الذين شاهدوا البريد الإلكتروني غير الرسمي.





أشياء مفقودة على متن طائرة الرئاسة



صحفيو البيت الأبيض



غطاء وسادة



وجاء ذلك بعد أن تلقى المكتب الصحفي رسالة بريد إلكتروني من بري مور، المدير السابق المسؤول عن الصحافة على متن طائرة الرئاسة، يقول فيها إن العديد من العناصر مفقودة من الطائرة خلال رحلة إلى الساحل الغربي وعرض العفو عن المراسلين وعدم الكشف عن هويتهم، مقابل إعادة أي أشياء قاموا برفعها، سواء عن طريق الخطأ أو عن قصد.وأرسل أحد الصحفيين رسالة بريد إلكتروني إلى كل من كان جزءًا من المجموعة الصحفية في تلك الرحلة. ووفقًا لشخص شاهدها، فإن البريد الإلكتروني لم يكن اتهاميًا.وقال: "كان الأمر مثل، "مرحبًا، إذا انتهى بك الأمر عن غير قصد إلى أخذ شيء ما من الطائرة عن طريق الخطأ، فيمكننا المساعدة في تسهيل العودة الهادئة"، وفقًا لوكالة "يو بي آي".وعادة ما يرافق الرئيس الأمريكي خلال سفره 13 صحفيًا يجلسون في مقصورة بالجزء الخلفي من طائرة البوينج الرئاسية. وتقوم وسائل الإعلام بدفع تكاليف سفر الصحفيين بما يشمل الوجبات والمشروبات التي تقدم لهم على متن الطائرة.ولا يوزع الطاقم سوى أكياسًا صغيرة من حبات شوكولاته "آم آند آمز" تحمل الختم الرئاسي وتوقيع الرئيس الأمريكي. أما الأكواب وغيرها من الأواني التي تحمل شعار "إير فورس وان" فهي متاحة للشراء عبر موقع متجر هدايا البيت الأبيض الإلكتروني على الإنترنت.لكن يبدو أن هذا ليس كافيًا بالنسبة للعديد من المراسلين الذين يسافرون على متن الطائرة الرئاسية، فقد وصف تقرير "بوليتيكو" أصوات ارتطام الأطباق والأواني الزجاجية بعضها ببعض داخل حقائب الظهر الخاصة بالصحافيين أثناء نزولهم من الطائرة.وبعد الترتيب لاجتماع سري مع ممثل البيت الأبيض، سارع أحد المراسلين إلى تسليم غطاء وسادة مطرز على شكل طائرة الرئاسة، وذلك بالقرب من تمثال أندرو جاكسون في ساحة الحرية. وكان هذا هو المراسل الوحيد الذي استجاب للطلب.بالإضافة إلى أغطية الوسائد المسروقة إلى حد ما، تعد النظارات والأطباق ذات الحواف الذهبية من بين العناصر التي تم الإبلاغ عن اختفائها من الطائرة.وقال مكتب السفر بالبيت الأبيض، إن أخذ الأغراض التي تحمل شعار طائرة الرئاسة، بما في ذلك أدوات المائدة والمناشف، أمر شائع منذ سنوات. والمكتب على وشك محاولة الحد من ممارسة تلك الطقوس.وأوضح البيت الأبيض أن الهدف من الحملة ليس إحراج أو معاقبة أي شخص أخذ أشياء من الطائرة، ولكن إرسال رسالة مفادها أن السرقات يجب أن تتوقف.وقال مسؤول سابق في الإدارة إن هذه الممارسة لم ترق إلى مستوى "كمية هائلة من السرقة، بل هي ابتزاز تافه ومزمن".وتعتبر طائرة الرئاسة الأمريكية "مكتب الرئيس في السماء". وتبلغ مساحتها 4000 قدم مربع، وهي موزعة على ثلاثة مستويات.