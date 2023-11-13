البنتاجون يعلن مصرع 5 جنود في تحطم طائرته العسكرية شرق المتوسط

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أعلن البنتاجون مصرع 5 جنود أمريكيين في حادث تحطم طائرة أثناء رحلة تدريبية في شرق البحر الأبيض المتوسط، مساء الجمعة.

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البنتاجون يحزن لخسارة الجنود



جهود البحث والإنقاذ



ووفقًا لبيان مقتضب للبنتاجون على منصة "إكس" مساء الأحد: "نحزن على الخسارة المأساوية لخمسة من أفراد الخدمة الأمريكية خلال حادث تدريب في البحر الأبيض المتوسط في وقت متأخر من مساء الجمعة".وقال بيان صادر عن القيادة الأمريكية الأوروبية: "خلال مهمة روتينية للتزود بالوقود جوًا كجزء من التدريب العسكري، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية تقل خمسة من أفراد الخدمة لحادث مؤسف وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط. وقُتل جميع أفراد الخدمة الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة".وأضاف البيان: "احترامًا للعائلات المتضررة، ووفقًا لسياسة وزارة الدفاع، يتم حجب هويات أفراد الطاقم حتى 24 ساعة بعد اكتمال إخطارات أقرب الأقارب".وبدأت "جهود البحث والإنقاذ على الفور، بما في ذلك الطائرات والسفن العسكرية الأمريكية القريبة"، حسب البيان.كانت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا قد أعلنت السبت في بيان على الموقع الرسمي عن الحادث قائلة: "مساء يوم 10 نوفمبر، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية كانت تقوم بعمليات تدريبية في شرق البحر الأبيض المتوسط لحادث مؤسف وسقطت".وتابعت: "يجري حاليًا التحقيق في سبب حادث التدريب. ومع ذلك، يمكننا القول بشكل قاطع إن طلعة الطائرات كانت ذات صلة بالتدريب فقط، ولا توجد مؤشرات على وجود نشاط عدائي".والقيادة الأمريكية الأوروبية (USEUCOM) ومقرها شتوتجارت بألمانيا هي المسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء أوروبا وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط والقطب الشمالي والمحيط الأطلسي.وتتألف القيادة من أكثر من 65.000 من الأفراد العسكريين الدائمين الذين تدعمهم القوات المناوبة ومدنيون من وزارة الدفاع يعملون بشكل وثيق مع حلفاء الناتو وشركائهم.