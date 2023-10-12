البرلمان العربي يطالب الأطراف الدولية بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

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عقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي؛ لبحث تطورات الأحداث والتصعيد الإسرائيلي الخطير على قطاع غزة. اضافة اعلان

ومثَّل المملكة في الاجتماع عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي عضو لجنة فلسطين بالبرلمان النائب عساف بن سالم أبو اثنين.





مساندة البرلمان العربي لدولة فلسطين





دعوة المجتمع الدولي لوقف التصعيد





الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني



وأكدت اللجنة في بيان عقب الاجتماع، دعم ومساندة البرلمان العربي لدولة فلسطين وتحركاتها القانونية للمجلس الوطني الفلسطيني لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.ودعت لجنة فلسطين، المجتمع الدولي، والأطـراف الفاعـلة للتدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على الكف عن الاعـتداءات والأعـمال الاسـتفزازيـة ضـد الـشعب الفلسـطيني.مؤكدة عـلى مـوقـف البرلمان العربي الثابـت والداعـم للحقوق المشـروعـة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصـمتها مدينة القدس وفقًا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.