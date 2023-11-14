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البرلمان الدنماركي يتحرك لحظر إحراق القرآن الكريم

البرلمان الدنماركي
البرلمان الدنماركي
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يناقش البرلمان الدنماركي الثلاثاء في قراءة أولى مشروع قانون لحظر إحراق القرآن الكريم، بعد الاضطرابات التي سجلت في دول عربية وإسلامية عدة بسبب تدنيس نسخ منه في هذه الدولة الاسكندينافية.اضافة اعلان

هدف المشروع
ويهدف المشروع إلى تعديل القانون الجنائي في ما يتعلق بتجريم "التعامل بطريقة غير مناسبة مع أمور تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما، بشكل علني أو بنية ترويج ذلك في دائرة أوسع"، وفق ما أوضح البرلمان الدنماركي على موقعه الالكتروني، بحسب ما ذكرت وكالة "AFP" الفرنسية.

وينطبق ذلك أيضا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.

وقد سجلت الدنمارك 483 حالة إحراق رموز أو أعلام بين 21 يوليو و24 أكتوبر 2023، بحسب الشرطة.

وزير العدل
وقال وزير العدل بيتر هاملغارد في بيان نهاية أكتوبر إن المشروع "تم حصره ليستهدف على الخصوص التعامل غير المناسب مع الكتابات التي تكتسي أهمية كبيرة لدى ديانة ما".
وكان يفترض أن يشمل في الأصل تدنيس أي شيء لديه رمزية دينية مهمة.
وسبق لهاملغارد التأكيد في مؤتمر صحافي عند الإعلان عن المشروع نهاية أغسطس على أنه لن يشمل "التعابير اللفظية أو المكتوبة" المسيئة للديانات بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية.
وأكد أن الدنمارك لا تزال متمسكة بشدة بقوانين حرية التعبير، وسط انتقادات العديد من أحزاب المعارضة التي تخشى أن ينتهك الحظر تلك القوانين.

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