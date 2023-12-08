الاحتلال يقصف شمال قطاع غزة بالفسفور الأبيض المحرم دوليا

أ أ

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، بقصف شمال قطاع غزة بعشرات قذائف الفسفور الأبيض المحرّم دولياً.





غزة والفسفور الأبيض

اضافة اعلان

وأفادت مصادر فلسطينية، أن الاحتلال أطلق عشرات قذائف الفسفور الأبيض والقنابل الدخانية على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث سقطت تلك القذائف على عدة مراكز للنازحين في مناطق جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.في سياق متصل، تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال إطلاق مئات الصواريخ والقذائف على مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا شمال قطاع غزة، وتسبب القصف الإسرائيلي وفق إحصائيات أولية فلسطينية في تدمير 70% من المنازل والمنشآت منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.