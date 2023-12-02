السبت، 18 جمادى الأولى 1445 ، 02 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الاحتلال يدمّر 300 ألف منزل في قطاع غزة

غزة
غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
وثّقت وزارة الأشغال الفلسطينية في حصيلة أولية لها تدمير قوات الاحتلال خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة، لليوم 57 على التوالي، نحو 300 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، إضافة لعشرات آلاف الوحدات السكنية بشكل جزئي.اضافة اعلان

تدمير 60% من القطاع

وأشارت وزارة الأشغال الفلسطينية، أن نحو 60% من المنازل والمنشآت والمدارس والجامعات والمرافق الاقتصادية الفلسطينية في قطاع غزة دمرتها طائرات ومدفعية الاحتلال، وهذا أدى لفقدان نحو مليون ونصف فلسطيني منازلهم، وباتوا بدون مأوى، مما عمق الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأمس الجمعة، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إدخال المساعدات الغذائية والطبية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري.

الحرب على غزة

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن الاحتلال أبلغها والمنظمات والجهات العاملة في معبر رفح البري كافة، بمنع دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري إلى القطاع بدءاً من الجمعة وحتى إشعار آخر، وأنه يتوجب تفريغ المعبر من الشاحنات الموجودة في الجانب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن.
وأكدت الجمعية أن القرار الإسرائيلي يزيد من معاناة الفلسطينيين، ومن حجم التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية والإغاثية في تخفيف معاناة المواطنين والنازحين جراء العدوان المستمر على القطاع لليوم الـ56.
واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، في وقت سابق من، بعد دقائق من انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت لأسبوع واحد فقط.
وخلال فترة الهدنة، تم إدخال شاحنات من المساعدات إلى القطاع المحاصر منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلا أن كمية المساعدات الإغاثية والطبية وشاحنات الوقود التي دخلت لم تكن كافية لسد الاحتياجات المتزايدة لأهالي غزة.

اقرأ أيضا

ثلوج ألمانيا
8:34 م السبت، 02 ديسمبر 2023

ثلوج كثيفة تشل حركة الطيران والسكك الحديدية في دولة أوروبية

زلزال 21
6:30 م السبت، 02 ديسمبر 2023

زلزالان بقوة تزيد عن خمس درجات ريختر يضربان أرخبيل غوادلوب الفرنسي

فايزر
4:32 م السبت، 02 ديسمبر 2023

مفاجأة .. مقاضاة "فايزر" واتهامها بالخداع والتضليل بسبب لقاح كورونا

مدفيديف
4:31 م السبت، 02 ديسمبر 2023

مسؤول روسي كبير: "أمريكا وعملاءها يعملون على تسميم الكوكب"

اقرأ أيضا

زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب هذه الدولة

مرض خطير.. أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بحظر السفر للصين

الإنتربول بالمغرب يُسلم الكويت أستاذا جامعيا كسر جمجمة ابن شقيقه بـ"دامبل"

"خارجية فلسطين" تدين استئناف العدوان على غزة وتطالب بتوقفه فورًا

بيان للديوان الأميري الكويتي حول الوضع الصحي لأمير البلاد

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

غزة - فلسطين 12:31 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

هل يتم إرسال قوات حفظ سلام إلى غزة؟ أمين الأمم المتحدة يعلق

إخلاء 22 مستشفى في غزة 11:37 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

"الصحة العالمية": عمليات بتر أطراف دون تخدير لجرحى غزة

غزة - فلسطين 10:23 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

الخارجية الفلسطينية: تحول كبير في الرأي العام العالمي تجاه العدوان الكارثي على غزة

غزة - فلسطين 7:37 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

الصحة الفلسطينية: الاحتلال قتل 4237 طفلًا في العدوان على غزة

اقرأ أيضا

البرلمان العربي
10:05 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

بيان مهم لـ "البرلمان العربي" بشأن استئناف قصف الاحتلال لقطاع غزة

غزة
8:20 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

"التعاون الإسلامي" تُدين بشدة استئناف العدوان الصهيوني على قطاع غزة

العلاقات الروسية الألمانية
6:58 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

روسيا وألمانيا تتجهان إلى قطع العلاقات الدبلوماسية

images
5:51 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

الـ"يونيسيف": استئناف الحرب على غزة يهدد بكارثة على الأطفال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الحادث
8:57 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل .. أول فيديو يوثق لحظة وقوع حادث حافلة الجبيل المدرسية ووفاة 4 طالبات

حساب المواطن
8:03 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. هل التسجيل في ساند يؤثر على دعم حساب المواطن؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
7:00 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. هل يمكن في حالة التقاعد المبكر العودة لنظام التأمين؟ وما هو موقف المعاش؟

وزارة الداخلية
6:06 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالجوف.. هذه جريمته

سكني
5:45 م السبت، 02 ديسمبر 2023

مُطلقة تسأل: أحتاج سكن يحويني بالرياض وأهلي خارج المدينة.. "سكني" يرد

-الجوازات ..
5:00 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. توضيح مهم من "الجوازات" بشأن غرامة تأخير إصدار هوية المقيم