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الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب أي عملية برية للاحتلال في رفح

القصف الإسرائيلي على رفح
قصف رفح
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حذّر الاتحاد الأوروبي، دولة الاحتلال من القيام بأي عمل عسكري في رفح من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل ويمنع توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.اضافة اعلان

الهجوم على رفح

وأشار إلى لجوء أكثر من مليون فلسطيني في رفح هرباً من العدوان.
جاء ذلك وفق ما أكده الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل في بيان اليوم، بأهمية ضمان حماية جميع المدنيين في جميع الأوقات بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي واحترام الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي.
وقال في بيانه, إن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي سيقوم بمراجعة الوضع الاثنين المقبل، إضافةً إلى بحث تداعيات عزم المحتل شن هجوم برّيٍ على رفح.

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