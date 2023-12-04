الأونروا: تفشي بعض الأمراض المعدية داخل مراكز الإيواء في قطاع غزة

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أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أنها رصدت تفشي لبعض الأمراض المعدية في صفوف 1.163 مليون نازح فلسطيني من مختلف مناطق قطاع غزة لجأوا لـ156 مركز إيواء، أقامته الوكالة في عدة مناطق في قطاع غزة. اضافة اعلان





الوباء الكبدي



شهداء فلسطنيين



استمرار القصف على غزة من الجو والبحر والبر



وبيّنت أن طواقهما رصدت إصابات بالوباء الكبدي في صفوف النازحين الفلسطينيين بسبب التلوث والاكتظاظ الشديد داخل مراكز الإيواء التي استوعبت أضعاف طاقتها من النازحين.وأفادت الأونروا أن هناك 120 ألف نازح في مراكز الإيواء مصابين بأمراض الجهاز التنفسي، وأن حالة الاكتظاظ في مراكز الإيواء باتت تشكل خطورة على حياتهم.استشهد اليوم 15 فلسطينيًا في غارات جوية استهدفت عدة منازل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.كما استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين في عمليات القصف المكثف الذي يستهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة والمناطق المتاخمة للمناطق الشرقية للقطاع، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر طبية فلسطينية.من جانبه حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من خطورة الأوضاع الصحية في ظل نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، لافتة أن الدفاع المدني فقد 80 % من معداته؛ بسبب الاستهداف المباشر من طائرات الاحتلال.أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" أن القصف استمر، أمس، في مختلف أنحاء قطاع غزة من الجو والبحر والبر.وأوضحت الأمم المتحدة "أوتشا" أن عدد الضحايا الفلسطينيين ما زال في ارتفاع بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى في مخيم جباليا للاجئين، ومبني كامل في حي الشجاعية في غزة، في ما لايزال مئات الأشخاص تحت الأنقاض.وأشارت إلى أن شاحنات المساعدات التي تحمل الغذاء والدواء والإمدادات الطبية والمياه المعبأة والبطانيات والخيام قد دخلت من مصر إلى غزة، بالإضافة إلى شاحنات إضافية تحمل 138 ألف لتر من الوقود.