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الأولى بالشرق الأوسط.. شاهد سيارة الهلال الأحمر الإسعافية البرمائية السعودية

مركبة الهلال الاحمر
مركبة الهلال الأحمر البرمائية
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تركت مركبة الهلال الأحمر السعودي انطباعًا رائعًا لدى زوار معرض ومؤتمر الحج والعمرة، لما تقوم به من خدمات لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.اضافة اعلان

أحدث مركبة إسعافية برمائية في الشرق الأوسط

وتعد المركبة من أحدث سيارات الإسعاف للدفع الرباعي المجهزة بأحدث التجهيزات والمواصفات المعتمدة في سيارات الإسعاف المتقدمة.
وتحتوى المركبة على تجهيزات بجميع الأنظمة المعمول بها في غرفة عمليات الهلال الأحمر، بحيث ترتبط تلك المركبات بأنظمة غرف العلميات؛ مما يسهم في عملية تقديم الخدمة الإسعافية بشكل أسرع.

أحدث الآليات الإسعافية الجديدة

وقدمت الهيئة للزوار نبذة عن جهودها خصوصاً الإسعافات الأولية، وعرض للآليات الجديدة الخاصة بالهيئة؛ ومنها عربة "رفيدة" أحدث الوحدات الإسعافية، المتمثلة في وحدة التدريب الميداني.
وتضم الوحدة كاميرات داخلية وشاشات عرض خارجية تنقل ما يحدث بالسيارة بكل دقة؛ بهدف تدريب الموظفين ميدانياً داخل السيارة.
ويمكن الاستفادة من هذه الشاشات بعرض مرئي للتعليمات الإسعافية، بجانب وجود فريق طبي ومتطوعين مدربين على أعلى مستوى في إطار تأمين العارضين والزوار، والاستعداد لأي حالة طارئة.

المركبة تعمل لمدة 19 ساعة بدون توقف

وتتمتع المركبة بقدرة الوصول إلى أصعب الأماكن، فضلاً عن قدرتها في تنفيذ مهام الإنقاذ، والإسعاف٠
ومن أبرز مواصفات مركبة أنها تنقل مريضين وستة أفراد آخرين وتعمل إلى ما يقارب 19 ساعة من دون توقف وأكثر من 65 ساعة في وضعية الوقوف.
وتحتوي على أنوار تحذيرية لمشاهدة الأماكن الليلية في الأوقات المظلمة.

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