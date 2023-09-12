"الأمم المتحدة": قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم ذات دوافع عرقية

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اتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء، قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها بارتكاب هجمات ذات دوافع عرقية أدت إلى سقوط المئات في ولاية غرب دارفور. اضافة اعلان





مجلس حقوق الإنسان



وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: "في غرب دارفور، أدت الهجمات ذات الدوافع العرقية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها إلى مقتل مئات المدنيين غير العرب، معظمهم من مجتمعات المساليت"، مضيفاً:"مثل هذه التطورات تعكس صدى ماض مروع يجب ألا يتكرر".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو شقيق ونائب قائد قوات الدعم السريع في السودان؛ لمساهمته في قيادة القوات التي وصفتها بأنها كيان شارك أعضاؤه في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذابح بحق المدنيين وعمليات القتل العرقي واستخدام العنف الجنسي.