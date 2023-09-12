الثلاثاء، 27 صفر 1445 ، 12 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

"الأمم المتحدة": قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم ذات دوافع عرقية

الدعم السريع
الدعم السريع
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
اتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء، قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها بارتكاب هجمات ذات دوافع عرقية أدت إلى سقوط المئات في ولاية غرب دارفور.اضافة اعلان

مجلس حقوق الإنسان

وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: "في غرب دارفور، أدت الهجمات ذات الدوافع العرقية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها إلى مقتل مئات المدنيين غير العرب، معظمهم من مجتمعات المساليت"، مضيفاً:"مثل هذه التطورات تعكس صدى ماض مروع يجب ألا يتكرر".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو شقيق ونائب قائد قوات الدعم السريع في السودان؛ لمساهمته في قيادة القوات التي وصفتها بأنها كيان شارك أعضاؤه في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذابح بحق المدنيين وعمليات القتل العرقي واستخدام العنف الجنسي.

اقرأ أيضا

بايدن
8:09 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

مجلس النواب الأمريكي يعلن عن بدء تحقيق رسمي لعزل بايدن

ليبيا
5:57 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

وفاة 145 مصريًا في كارثة ليبيا

الجبل
5:36 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

انشطار جبل لنصفين في إقليم الحوز بسبب الزلزال (فيديو)

إعصار دانيال
12:19 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

وزير الصحة الليبي يتوقع ارتفاع عدد ضحايا الإعصار لـ 10 آلاف والمفقودين لـ100 ألف

اقرأ أيضا

دراسة.. تعرف على الدول الأوروبية الأرخص في نفقات السفر

قوات الاحتلال تعتقل ٢٣ فلسطينيًا في الضفة الغربية

طائرة ركاب روسية تهبط اضطراريا في حقل قمح.. ما الأمر؟

مصدر طبي ليبي: 2800 وفاة بسبب إعصار دانيال

ارتفاع عدد وفيات زلزال المغرب إلى 2862

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

5456 447 1:19 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

10 هزات أرضية تضرب المغرب خلال 35 ساعة

5456 447 8:14 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

تحرك عاجل للأمم المتحدة تجاه المغرب والسلطات تواصل إنقاذ وإجلاء الجرحى

مفوضية شؤون اللاجئين 2:35 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

مفوضية اللاجئين الأممية: نسعى لجمع أكثر من مليار دولار للسودان

السفير الأمريكي في السودان 12:34 ص السبت، 26 أغسطس 2023

سفير أمريكا بالسودان: طرفا الحرب أثبتا أنهما غير صالحين لحكم البلاد

اقرأ أيضا

زلزال المغرب - قرى كاملة تحت الأنقاض
4:10 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

تكلفة باهظة.. كم تبلغ خسائر المغرب جراء الزلزال المدمر؟ (تقرير)

طلاق
2:12 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

بالأرقام.. إحصائية صادمة عن حالات الطلاق بدولة خليجية

بوتين
1:49 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

هل يترشح بوتين لانتخابات الرئاسة الروسية مجددا.. بيان من الكرملين؟

زلزال المغرب
1:21 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

خبير فلكي فجر مفاجأة عن زلزال المغرب: قوته تعادل 30 قنبلة نووية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

رابط-تسجيل-دخول-الموارد-البشرية-1442
7:32 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

هل يلزم الخروج النهائي بعد إنهاء التعاقد مع صاحب العمل؟.. الموارد البشرية توضح

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
7:17 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن الرواتب وحقوق الموظفين

النيابة 1
7:05 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

التحرش في مكان العمل أو المدرسة.. تحذير مهم من النيابة العامة بعقوبة مشددة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
6:07 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

مفقودة ليبيا في الحج.. العثور على "الحاجة برنية" متوفية داخل مستشفى بمكة

سكني
5:45 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

توضيح من برنامج سكني بشأن نظام الحجز الإلكتروني

قصة سجين
5:42 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

قصة سجين مع المخدرات: مرح انتهى بالسجن ولا أدري هل أخرج لأهلي حيا أم ميتا!