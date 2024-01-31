الأمم المتحدة: الأونروا تمثل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة

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شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تمثل "العمود الفقري" للمساعدات في قطاع غزة.

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الأونروا العمود الفقري لدعم سكان غزة



أمريكا ودول أوروبية تعلق دعم الأونروا



تصريحات أنطونيو غوتيريش، جاءت بعدما علقت عدة دول تمويلها للأونروا إثر اتهام الكيان المحتل بعضا من موظفيها بالضلوع في هجمات السابع من أكتوبر.وقال غوتيريش للجنة تابعة للأمم المتحدة تعنى بحقوق الفلسطينيين "التقيت بالأمس مع مانحين للإصغاء إلى مخاوفهم وتحديد الخطوات التي نقوم بها للتعامل معها.. الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة بأكملها".وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة سيغريد كاغ، قد صرحت بأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل وكالة "أونروا".وأعلنت واشنطن ودول أوروبية التعليق الفوري لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا عقب مزاعم الاحتلال بمشاركة موظفين غزيين تابعين للوكالة بهجوم السابع من أكتوبر.وكشف الاتحاد الأوروبي عن إجراء مماثل ما ينذر بكارثة إنسانية إضافية قد تفاقم أزمات سكان القطاع.