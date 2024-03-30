السبت، 20 رمضان 1445 ، 30 مارس 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

الأمطار تقتل 12 شخصًا في باكستان

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ارشيفية
أ أ
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لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب آخرون جراء حوادث سببتها الأمطار الغزيرة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

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 وأفادت الأنباء الواردة من الإقليم اليوم أن مناطق "دكي ونصير آباد وهرنائي" تعرضت لهطول أمطار غزيرة استمرت لأكثر من عشر ساعات ما أدى إلى وقوع العدد من الحوادث.
 وأضافت أن معظم القتلى سقطوا جراء انهيار أسقف المنازل، والتعرض للماس الكهربائي، مشيرة إلى أن فرق الإغاثة تواصل جهودها لمساعدة المتضررين.

 30 قتيلًا قبل ذلك في باكستان:

من جهة أخرى، أفادت السلطات الحكومية في إقليم خيبر بختونخواه عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الأمطار التي هطلت بغزارة في مناطق مختلفة من الإقليم.
وأفادت تقارير سابرقة، أن أكثر من ثلاثين شخصًا قتلوا في حوادث نجمت عن أمطار غزيرة، أدت لإغلاق الطرق، وإقفال آلاف المدارس خشية على حياة الطلاب.
وكان لسوء الأحوال الجوية تداعيات في مناطق عدة من البلاد ما اضطر السلطات في إقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان إلى إغلاق المدارس لأيام.

أمطار غزيرة في باكستان:

في إقليم خيبر باختونخوا في شمال غرب البلاد، قضى 26 شخصًا بينهم 18 طفلًا في انهيار أسطح منازلهم.

وقال الناطق باسم هيئة إدارة الكوارث في الإقليم تيمور علي خان لوكالة فرانس برس: "بسبب الأمطار التي هطلت بشكل متواصل في الأيام الأربعة الأخيرة في خيبر باختونخوا، قضى 27 شخصًا".

كما قتل شخص أيضًا في حادث انزلاق تربة، ولحقت أضرار بأكثر من 150 منزلًا.

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