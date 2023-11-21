الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الأكبر في تاريخه.. تضرر 1.7 مليون شخص جراء فيضانات الصومال

فيضانات الصومال
فيضانات الصومال
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قال وزير الإعلام الصومالي، داود عويس، إن الفيضانات الأخيرة هي الأكبر في تاريخ الصومال، ولم تحدث منذ أكثر من 100 عام.
ومنذ بداية الشهر، تسببت أمطار غزيرة في الصومال وكينيا وأثيوبيا المجاورتين بحدوث انزلاقات أرضية وغمر قرى ومزارع بالمياه.اضافة اعلان
وتأتي هذه الفيضانات في أعقاب أسوأ موجة جفاف يشهدها الصومال وأجزاء من إثيوبيا وكينيا منذ أربعة عقود.

مصرع 41 شخصًا

وتابع عويس: "تسببت الأمطار الغزيرة وموجات الطقس السيئة التي ضربت الصومال خلال هذا الشهر في إحداث حالة من عدم الاستقرار في هذا البلد الذي يعاني من الفقر المدقع، مما أدى إلى مصرع 31 شخصًا، ويمكن أن تكون الحصيلة أعلى".
بينما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الفيضانات في الأسابيع الستة الماضية أدت إلى مصرع 41 شخصًا على الأقل، بينهم 12 طفلاً، وشردت أكثر من 640 ألف شخص.

تضرر 1.7 مليون شخص

وأكد وزير الإعلام أن "الفيضانات أدت إلى نزوح نحو نصف مليون شخص من منازلهم، وقد تؤثر كذلك على 1.2 مليون آخرين".

استجابة أممية ضعيفة

وذكر مكتب الأمم المتحدة أن الطرق والجسور ومهابط الطائرات تضررت في أجزاء كثيرة من البلاد، مما أعاق حركة الأشخاص والإمدادات وزاد من أسعار السلع الأساسية.
وقال المكتب إنه على الرغم من الاحتياجات المتزايدة بسرعة، فإن الأمم المتحدة تعاني من ضغوط مالية من أجل الاستجابة.
ومع بقاء ستة أسابيع فقط في العام، لم يتم تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية للصومال لعام 2023 إلا بنسبة 40%.

اقرأ أيضا

download (1)
7:48 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام (التفاصيل)

تنزيل
2:43 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

استهداف قاعدة أمريكية في العراق بصاروخ باليستي

طائرة مسير
2:42 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

إطلاق النار على طائرة مسيرة وسط عاصمة عربية

أرشيفية
12:52 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الاحتلال يسقط طائرة تابعة له عن طريق الخطأ

اقرأ أيضا

شهداء وجرحى في قصف لمنازل ومدارس تؤوي نازحين في قطاع غزة

نائب رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد قيادات العمليات المشتركة الكندية

رئيس جنوب إفريقيا: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة

حكم قضائي بحبس وزير سابق بدولة خليجية 7 سنوات

الحكومة اليمنية: تخلّي المجتمع الدولي عن ردع الحوثي وراء القرصنة البحرية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

النازحون الفلسطينيون من غزة 11:50 م الأحد، 19 نوفمبر 2023

مفوض حقوق الإنسان: الأحداث التي وقعت خلال الـ 48 ساعة الماضية في قطاع غزة مروعة

WhatsApp Image 2023-11-19 at 10.36.10 PM 1:03 ص الإثنين، 20 نوفمبر 2023

عاجل.. أثاث المنازل يسبح في السيول بدولة عربية (فيديو)

علم المملكة 10:37 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

مندوب المملكة في الأمم المتحدة : الرياض ترفض استهداف المدنيين والتهجير القسري للشعب الفلسطيني

WhatsApp Image 2023-11-15 at 10.01.26 PM 11:06 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

الشوارع تتحول لبحيرات بدولة خليجية بسبب الأمطار

اقرأ أيضا

الدعم السريع
6:04 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

شاهد.. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على الفرقة 20 بشرق دارفور

سقوط طائرة عسكرية أمريكية
10:56 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

سقوط طائرة عسكرية أمريكية عملاقة في البحر (فيديو)

المساعدات
10:34 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

10 دول تتصدر قائمة مساعدات المملكة خلال 2023

تشييع شهداء غزة
9:43 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

13 ألف شهيد.. الكشف عن آخر حصيلة لضحايا العدوان على غزة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
1:02 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

876ة
1:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

العمل
12:01 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

قبل بداية مشروعك الجديد.. 6 خطوات لإعداد دراسة الجدوى