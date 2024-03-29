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صحيفة تواصل الالكترونية

الأعلى منذ 10 سنوات.. هذا المرض يجتاح 40 ولاية أمريكية

السل
السل
أ أ
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يعتبر مرض السل هو الأعلى منذ عشر سنوات، حيث مثل نسبة عالية  في العشرات من الولايات الأمريكية.

السل الأعلى في الولايات المتحدة:

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وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة  قد أعلنت أن عدد حالات الإصابة بمرض السل فى الولايات المتحدة عام 2023 هو الأعلى خلال عقد من الزمن.
وأوضحت في بيان لها أمس الخميس أن أربعين ولاية أبلغت عن زيادة فى حالات الإصابة بمرض السل.

زيادة حالات الإصابة بمرض السل:


ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن المعدلات ارتفعت بين جميع الفئات العمرية.
أيضا تم الإبلاغ عن أكثر من 9600 حالة، بزيادة قدرها 16% عن عام 2022 والأعلى منذ عام 2013.
فيما انخفضت الحالات بشكل حاد فى بداية جائحة (كوفيد-19)، لكنها آخذة فى الارتفاع منذ ذلك الحين وحتى اللحظة.
كما يتم تشخيص معظم حالات السل فى الولايات المتحدة لدى أشخاص ولدوا فى بلدان أخرى خارج الولايات المتحدة.

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