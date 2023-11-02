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بعد أيام من طلبه منظومة "باتريوت"

الأردن يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة .. ويكشف مصدر إطلاقها

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مخدرات
أ أ
أحبط الجيش الأردني اليوم محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة دون طيار قادمة من الأراضي السورية.

قوات حرس الحدود الأردنية:
وقال الجيش في بيان: إن قوات حرس الحدود الأردنية رصدت محاولة اجتياز "طائرة مسيرة دون طيار" الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حيث تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية.اضافة اعلان

وأضاف: "تبين أنها تحمل كمية من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

منظومة الدفاع الجوي "باتريوت"

في وقت سابق، قال متحدث باسم الجيش الأردني، إن المملكة طلبت من واشنطن نشر منظومة الدفاع الجوي (باتريوت)، لتعزيز الدفاع عن حدوها، في وقت يشهد تصاعد الصراع في المنطقة.

وأضاف مدير الإعلام العسكري مصطفى الحياري للتلفزيون الأردني: "الطائرات المسيرة، أصبحت تشكل تهديدا. طلبنا من الولايات المتحدة تزويدنا بمنظومة مقاومة لها".

وجرى نشر منظومة "باتريوت" الأميركية في المملكة عام 2013 على خلفية الحرب في سوريا، إذ كانت المملكة تخشى أن يتسع نطاقها وتشعل صراعا إقليميا.

وقال مسؤولون إن الأردن يشعر بقلق متزايد من أن القصف الإسرائيلي المستمر على غزة يمكن أن يتحول إلى صراع أوسع نطاقا.

وعادة ما يكون هناك نقص في المعروض من منظومة "باتريوت"، التي تعتبر أحد أنظمة الدفاع الجوي الأميركية الأكثر تقدما، إذ يتنافس الحلفاء في أنحاء العالم على الحصول عليها.

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