الآلاف على شفا الموت.. وزارة الصحة الفلسطينية: مستشفيات قطاع غزة عاجزة عن علاج الجرحى

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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن أكثر من ستة آلاف جريح وصف الأطباء جروحهم بالخطيرة في قطاع غزة، بسبب العدوان، لا يتوفر لهم علاج في مستشفيات القطاع، التي انهارت المنظومة الصحية فيها، بعد قصفها ومحاصرتها من الدبابات، خاصة في مدينة غزة وشمال القطاع. اضافة اعلان





الاحتلال يدمر أجهزة المستشفيات في غزة



800 ألف فلسطيني في مدينة غزة



مجاعة وانتشار الأمراض في قطاع غزة



وأوضحت أن ذلك بسبب خروج تلك المستشفيات عن الخدمة أثر تدمير الاحتلال للمعدات الطبية فيها، خاصة مستشفيات الشفاء أكبر مستشفيات القطاع، ومستشفى الأطفال بمدينة غزة، ومستشفى كمال عدوان والإندونيسي في شمال القطاع، مؤكدة أن عدم توفر العلاج والأجهزة الطبية تسبب في استشهاد المئات من الجرحى، لافتة النظر إلى أن الجرحى بحاجة لممرات إنسانية لعلاجهم خارج قطاع غزة.وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن 800 ألف فلسطيني يتواجدون حاليًا في مدينة غزة وشمالها يفتقدون بالكامل للرعاية الصحية، بعد أن تم تدمير واستهداف المستشفيات يتلك المناطق من قبل الاحتلال، مشيرة إلى أن 88 مستشفى ومركزًا صحيًا في قطاع غزة خرج عن الخدمة بشكل كامل.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "إن 1،9 نازح في قطاع غزة يتعرضون للمجاعة وانتشار الأمراض المعدية"، لافتة النظر إلى أن نحو نصف مليون فلسطيني تحاصرهم الأمراض المعدية، بعد أن تفشت الأمراض فيهم، ومنها الوباء الكبدي، وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي.إضافة إلى ذلك فإن 900 ألف طفل يعانون من سوء التغذية بسبب عدم تلقيهم الغذاء المناسب في مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين، والتي لجأ إليها نحو 2 مليون فلسطيني، مما تسبب في فقر الدم وأمراض خطيرة يصعب حصرها لهؤلاء الأطفال الذين يستهدفهم الاحتلال بالقتل، حيث استشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 92 على التوالي نحو 10 آلاف طفل وعشرات آلاف الجرحى، مبينة أن أكثر من ألف طفل بترت أطرافهم إثر قصف الاحتلال الذي استهدف منازلهم.