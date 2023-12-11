الآثار والتداعيات.. المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لكشمير

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صادقت المحكمة العليا في الهند، الإثنين، على قرار الحكومة إلغاء الحكم الذاتي الجزئي لولاية جامو كشمير ذات الغالبية المسلمة. اضافة اعلان





إلغاء الحكم الذاتي لكشمير



خفض رتبة كشمير من ولاية إلى إقليم فيدرالي



الآثار المرتبة على إلغاء الحكم الذاتي لكشمير



وحسب "سكاي نيوز"، فقد اعتبرت المحكمة أن القرار الصادر عام 2019 كان "تتويجا لمسار الدمج، وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة".كما أمرت المحكمة بإجراء انتخابات في الولاية العام المقبل، مشددة على وجوب أن تتم مساواتها بالولايات الهندية الأخرى في أقرب وقت.وعلى مدار أيام استمعت "المحكمة العليا" في الهند لدفاعات تقول إن اندماج ولاية "جامو وكشمير"، اللتان تقعان في جبال الهملايا شمال الهند، وهي الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، كان ولا يزال مسألة محسومة "ولا يرقى الشك إليها"، لكن "لم يكن هناك سبب" لقيام حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتجريد المنطقة من الوضع الخاص الذي كانت تتمتع به.والأسبوع الماضي بدأت المحكمة الرئيسة في الهند، الاستماع لالتماسات تطعن بدستورية قرار الحكومة إلغاء المادة 370 من دستور البلاد، التي تنص على وضع شبيه بحكم ذاتي للمنطقة، وتجريدها من كيانها، وخفض رتبتها من ولاية إلى إقليم فيدرالي.وكانت الخطوة غير المسبوقة من جانب الحكومة قد قسمت المنطقة إلى كيانين اتحاديين - أحدهما لاداخ، والثاني "جامو وكشمير" - وكلاهما تحكمهما الحكومة الفيدرالية مباشرةً من دون هيئة تشريعية خاصة بهما.أما الآثار المباشرة لهذه الخطوة فتمثلت في أن المنطقة ذات الأغلبية المسلمة بات يديرها الآن بيروقراطيون ليس لديهم تكليف ديمقراطي من سكانها، وفقدت بالتالي عَلمها وقانونها الجنائي ودستورها.