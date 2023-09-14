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اكتشاف 13مقبرة جماعية في دارفور بالسودان.. من المسؤول؟

اشتباكات السودان
13 مقبرة جماعية في الجنينة
أ أ
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بعد إعلان منظمة الأمم المتحدة اكتشاف 13 مقبرة جماعية في دار فور، دعت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية بالسودان جميع الأطراف المشاركة بالصراع إلى حماية المدنيين.اضافة اعلان

13 مقبرة جماعية في الجنينة

وكشف مكتب المنظمة الدولية المشترك لحقوق الإنسان، أنه تلقى تقارير موثوقة عن وجود ما لا يقل عن 13 مقبرة جماعية في الجنينة بإقليم دارفور السوداني والمناطق المحيطة بها.

المقابر تضم ضحايا هجمات الدعم السريع

وأكد أن المقابر الجماعية تضم ضحايا هجمات قوات الدعم السريع شبه العسكرية والفصائل المسلحة المتحالفة معها على المدنيين.
وأشار إلى أن الهجمات الأخيرة وقعت بشكل رئيس في الجنينة وهي عاصمة ولاية غرب دارفور غرب البلاد، خاصة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان حمدتو.

الدعم السريع ينفي اتهامه بقتل المدنيين
من ناحيتها، نفت قوات "الدعم السريع" اتهامات مراقبي الصراع وجماعات حقوق الإنسان والشهود بأنها تقف وراء الهجمات على المدنيين.

الجيش السوداني يتهم حميدتي وقواته
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السوداني، إن المسئول عن قصف المدنيين هو قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن الأوضاع الميدانية مستقرة وطبيعية والأمور تحت السيطرة.
ومنذ اندلاع الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في العاصمة الخرطوم في منتصف إبريل، تصاعدت حدة العنف العرقي في منطقة الجنينة المنكوبة. 

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