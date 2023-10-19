اقتحام الكونجرس واستقالة مسؤول كبير.. ماذا يحدث في الولايات المتحدة؟

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تسببت الحرب على المدنيين في غزة من قبل دولة الاحتلال، في تسارع وتيرة الأحداث في الولايات المتحدة.





استقالة مسؤول أمريكي:

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اقتحام مبنى الكونجرس:

إخلاء سفارات وإجلاء طواقم:

وبسبب هذه الأحداث قدم مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية استقالته، بسبب تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الصراع في دولة الاحتلال وغزة.وأعلن أنه لا يستطيع دعم المزيد من المساعدات العسكرية الأميركية لدولة الاحتلال ووصف رد الإدارة بأنه "رد فعل متهور" قائم على "الإفلاس الفكري".وبحسب "واشنطن بوست"، أعرب جوش بول، مديرا للشؤون العامة والكونغرس في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية، الذي يتعامل مع عمليات نقل الأسلحةعن انزعاجه الداخلي إزاء دعم الإدارة القوي لدولة الاحتلال.ووصف هذا التطور بأنه استعراض علني غير عادي للمعارضة داخل جهاز السياسة الخارجية للرئيس بايدن، الذي عمل على منع مثل هذه التعبيرات عن الإحباط من الانتشار.وأمضى بول أكثر من 11 عاما في وظيفته، التي ينسق من خلالها العلاقات مع الكونغرس والرسائل العامة لمكتب رئيسي يتعامل مع المساعدات العسكرية.وأكد لا يستطيع قبول الاستمرار في وظيفة قال إنها تسهم في مقتل مدنيين فلسطينيين.وأمس الأربعاء اقتحم متظاهرون مبنى الكونغرس الأمريكي، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، حيث اعتقلت الشرطة عدداً منهم.وبحسب وكالات الأنباء، فقد اعتقلت الشرطة الأميركية عددا من المتظاهرين الذين دخلوا مبنى الكونغرس، وذلك عقب المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.يأتي هذا مع غضب عارم في العديد من العواصم والبلدان حول العالم، بسبب عدوان دولة الاحتلال مدعومة من أمريكا في قصف المدنيين بقطاع غزة.ومن مشاهد هذا الغضب ما أفادت به وسائل إعلام أرجنتينية، أنه تم إخلاء سفارة دولة الاحتلال وأمريكا في بوينس آيرس بسبب تهديدات بوجود قنابل.وفي ذات السياق ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، التابعة لدولة الاحتلال أن وزارة الخارجية التابعة لها تقوم بإجلاء طواقم سفارتيها بالمغرب ومصر بسبب مظاهرات غاضبة على الأوضاع في غزة.