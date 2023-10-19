الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

اقتحام الكونجرس واستقالة مسؤول كبير.. ماذا يحدث في الولايات المتحدة؟

الكونجرس
الكونجرس
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تسببت الحرب على المدنيين في غزة من قبل دولة الاحتلال، في تسارع وتيرة الأحداث في الولايات المتحدة.

استقالة مسؤول أمريكي:

اضافة اعلان
 
وبسبب هذه الأحداث قدم مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية استقالته، بسبب تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الصراع في دولة الاحتلال وغزة.

وأعلن أنه لا يستطيع دعم المزيد من المساعدات العسكرية الأميركية لدولة الاحتلال ووصف رد الإدارة بأنه "رد فعل متهور" قائم على "الإفلاس الفكري".

وبحسب "واشنطن بوست"، أعرب جوش بول، مديرا للشؤون العامة والكونغرس في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية، الذي يتعامل مع عمليات نقل الأسلحةعن انزعاجه الداخلي إزاء دعم الإدارة القوي لدولة الاحتلال.

ووصف هذا التطور بأنه استعراض علني غير عادي للمعارضة داخل جهاز السياسة الخارجية للرئيس بايدن، الذي عمل على منع مثل هذه التعبيرات عن الإحباط من الانتشار.

وأمضى بول أكثر من 11 عاما في وظيفته، التي ينسق من خلالها العلاقات مع الكونغرس والرسائل العامة لمكتب رئيسي يتعامل مع المساعدات العسكرية.

وأكد لا يستطيع قبول الاستمرار في وظيفة قال إنها تسهم في مقتل مدنيين فلسطينيين.

اقتحام مبنى الكونجرس:



وأمس الأربعاء اقتحم متظاهرون مبنى الكونغرس الأمريكي، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، حيث اعتقلت الشرطة عدداً منهم.


وبحسب وكالات الأنباء، فقد اعتقلت الشرطة الأميركية عددا من المتظاهرين الذين دخلوا مبنى الكونغرس، وذلك عقب المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

يأتي هذا مع غضب عارم في العديد من العواصم والبلدان حول العالم، بسبب عدوان دولة الاحتلال مدعومة من أمريكا في قصف المدنيين بقطاع غزة.

إخلاء سفارات وإجلاء طواقم:



ومن مشاهد هذا الغضب ما أفادت به وسائل إعلام أرجنتينية، أنه تم إخلاء سفارة دولة الاحتلال  وأمريكا في بوينس آيرس بسبب تهديدات بوجود قنابل.


وفي ذات السياق ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، التابعة لدولة الاحتلال أن وزارة الخارجية التابعة لها تقوم بإجلاء طواقم سفارتيها بالمغرب ومصر بسبب مظاهرات غاضبة على الأوضاع في غزة.

اقرأ أيضا

فيديو
5:26 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

فيديو يكشف المستور.. رئيس وزراء بريطانيا يظهر بين الأسلحة والذخائر على متن طائرة

تشييع شهداء غزة
2:04 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف جديد على غزة

محكمة التمييز الكويتية
11:09 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

حبس 7 قضاه و3 رجال أعمال في قضية الرشوة الكبرى في الكويت

تشييع شهداء غزة
9:43 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

3478 شهيدًا.. تحذيرات دولية من خطورة الوضع في غزة

اقرأ أيضا

ذعر في فرنسا .. إخلاء 6 مطارات بعد تهديد بوجود قنابل

"الصلاة لوقتها".. جماهير يتركون المباراة لتأدية الفريضة في دولة أفريقية

قصف متواصل.. الاحتلال يدمر 13 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة

متظاهرون يقتحمون مبنى الكونجرس الأمريكي.. ماذا يحدث؟

رابطة العالم الإسلامي ترحب بمخرجات اجتماع "التعاون الإسلامي" لبحث عدوان الاحتلال

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

18697859151621163299 9:24 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان في قطاع غزة إلى 1200 شهيد

وزير الخارجية 7:59 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يشارك في اجتماع الجامعة العربية لبحث التصعيد في غزة

ايلون ماسك 5:29 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

ماسك يوجه رسالة قاسية للاتحاد الأوروبي.. ما الأمر؟

8797686 3:11 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

العاهل الأردني: لا أمن ولا سلام بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس

اقرأ أيضا

الطفل
9:20 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

" أمي، أنا بخير".. آخر عبارة للطفل المسلم بعد أن تلقى 26 طعنة في أمريكا

IMG-20231018-WA0020
9:19 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تهديد بوجود قنبلة يوقف الرحلات بمطار مانشستر ببريطانيا

ا
7:59 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

إخلاء سفارتي دولة الاحتلال وأمريكا في الأرجنتين بسبب تهديدات بوجود قنابل

اللغة العربية
6:30 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

كشفت حقيقتها.. هذه الدولة تمنع تدريس اللغة العربية للصغار في مدارسها

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

احكام
5:45 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

منصة إحكام توضح أبرز خدمات مركز الاتصال الموحد لراغبي تملك العقارات

الكونجرس
5:32 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

اقتحام الكونجرس واستقالة مسؤول كبير.. ماذا يحدث في الولايات المتحدة؟

حساب-المواطن-1
5:28 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

هل يلزم توثيق العقد في إيجار للحصول على دعم حساب المواطن؟

حساب المواطن
5:22 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

حساب المواطن يكشف عن خطأ شائع يحدث أثناء التسجيل

سكني
3:44 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

عاجل.. "سكني": إتاحة أكثر من 20 ألف وحدة سكنية

أمطار غزيرة على عسير
2:20 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل لـ"الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق