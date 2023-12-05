اعتقال سفير أمريكي سابق بعد اتهامه بالتجسس لحساب هذه الدولة

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أكدت وزارة العدل الأمريكية، أنه تم توجيه الاتهام إلى فيكتور مانويل روتشا الذي كان سفيرا لواشنطن في بوليفيا وعضوا في مجلس الأمن القومي، بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاما. اضافة اعلان





الاتهام بالتجسس



عميل سري



القبض على روتشا



وفي التفاصيل، نقلت قناة الحرة الأمريكية عن ميريك غارلاند وزير العدل الأمريكي، في بيان بشأن القضية: أن توجيه الاتهام إلى روتشا (73 عاما) "يميط اللثام عن واحدة من الاختراقات الأعلى مستوى والأطول زمنا لحكومة الولايات المتحدة من قبل عميل أجنبي".وأوضح غارلاند أن روتشا بدأ يساعد هافانا باعتباره "عميلا سريا للمديرية العامة للاستخبارات الكوبية" اعتبارا من العام 1981م.وأضاف مضيفا "أن خيانة هذه الثقة من خلال التعهد كذبا بالولاء للولايات المتحدة وفي الوقت عينه خدمة قوة أجنبية هو جريمة سترد عليها وزارة العدل بكل قوة".وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت أن السلطات الأمريكية المختصة اعتقلت دبلوماسيا سابقا عمل سفيرا لواشنطن في بوليفيا، حيث يواجه تهما بالتجسس لصالح دولة كوبا.يشار إلى أنه قد تم القبض على مانويل روتشا في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، يوم الجمعة الماضي، بناء على شكوى جنائية.وكان روتشا قد أمضى مسيرته الدبلوماسية في ظل الإدارات الديمقراطية والجمهورية، معظمها في أمريكا اللاتينية خلال فترة الحرب الباردة في القرن الماضي.وتضمنت مناصبه الدبلوماسية فترة قضاها في قسم رعاية المصالح الأمريكية في كوبا في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تفتقر إلى العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع حكومة فيدل كاسترو.