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اصطدام 29 سيارة وإصابة 15 شخصاً.. حبات البرد تتسبب في حادث خطير بهذه الدولة

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أفادت وسائل إعلام ألمانية بإصابة 15 شخصا في حادث تصادم بين 29 سيارة في ولاية بافاريا نتيجة سوء الأحوال الجوية.

الحادث بسبب سقوط حبات البرد:اضافة اعلان

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية وقع الحادث نتيجة سقوط حبات البرد بشكل كثيف، ما تسبب بانزلاق السيارات على الطريق السريع A70 في بافاريا بمنطقة فرانكونيا العليا وأسفر عن تصادم 29 سيارة في كلا الاتجاهين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه نتج عن الحادث  15 إصابة بينهم 10 نقلوا إلى المشافي بينهم إصابة واحدة في حالة حرجة.
وأضافت أن طواقم الإنقاذ اضطرت  لإرسال 130 رجل إطفاء و70 فردا آخرين من رجال الإنقاذ للتعامل مع تبعات الحدث، فيما تم إغلاق الطريق السريع أمام حركة المرور حتى إشعار آخر.

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