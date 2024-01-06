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اشتباكات دامية.. تفاصيل معركة الجيش الأردني مع تجار المخدرات

الجيش الأردني
الجيش الأردني
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كشفت القوات المسلحة الأردنية أنه منذ الساعة الثانية فجراً من صباح اليوم السبت، تجري اشتباكات مسلّحة ما بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة كبيرة من المهربين على الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية.اضافة اعلان

اشتبكات الجيش الأردني مع تجار المخدرات:


ونقلت وكالة عمون عن مصدر أمني أنه المعركة أسفرت عن إصابة وضبط عدد من المهربين وإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.
وأكد المصدر أنه يجري الآن طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري.

وأوضح المصدر أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود.

وأوضح أن هذه الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة وأن القوات المسلحة تتابع تحركات هذه المجموعات وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.

يذكر أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً كبيرا لعمليات التسلل والتهريب وتحولها لاشتباكات مسلحة.

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