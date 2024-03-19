استمرار قصف المستشفيات.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 31.819

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 165 على التوالي إلى 31.819 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 73.934 جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.





استشهاد 93 فلسطينيًا خلال الساعات الـ 24 الماضية



استشهاد ١٥ فلسطينيًا جراء استمرار قصف غزة



مستشفى الشفاء دائرة الاستهداف المستمر من الاحتلال



الاحتلال يواصل تدمير المستشفيات



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن 93 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 142 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.استشهد ١٥ فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم، جراء قصف استهدف منزلاً في مدينة غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن الطواقم الطبية انتشلت ١٥ شهيدًا من تحت ركام المنازل المدمرة في مدينة غزة إثر قصف مكثف.في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لعدة مناطق جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف من بوارج الاحتلال الحربية لشاطئ خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.فيما يواصل الاحتلال استهداف مستشفى الشفاء بمدينة غزة، واقتحم من جديد المستشفى وسط إطلاق القذائف والصواريخ على أقسامه، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، وتدمير أقسام علاجية تخصصية فيه، وذلك ضمن عملية الاستهداف المستمرة للمستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن ما حدث في مستشفى الشفاء هو استكمال للجريمة التي حدثت بحق المستشفى منذ بداية العدوان على القطاع، من خلال استهداف مرافقه وتدميرها، وقتل واعتقال الأطباء والمرضى بداخله، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف الاعتداءات المستمرة بحق المستشفيات والمراكز الصحية التي خرج 90% منها عن العمل، بسبب سياسة التدمير الممنهجة.من جانبه أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال يواصل تدمير المستشفيات والمراكز الصحية بشكل ممنهج، وهذا تسبب في تفاقم معاناة الجرحى والمرضى، لافتاً النظر إلى أن ما حدث في مستشفى الشفاء من إعادة اقتحامه والاعتداء على المرضى والجرحى يعد جريمة حرب مكتملة الأركان، محذرًا من خطورة استمرار انهيار المنظومة الصحية في مستشفيات قطاع غزة، مع مواصلة الاحتلال الصهيوني تدمير القطاع الصحي.