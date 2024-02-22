استمرار القصف.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ29.410 شهداء

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 139 على التوالي إلى 29.410 شهداء، والجرحى إلى نحو 69.465 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.





استشهاد 97 فلسطينيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية



الاحتلال يجوّع الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات



الأسرى يُعانون من وضع صحي معقد



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 97 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 132 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.وأشارت إلى وجود العديد من الشهداء والجرحى تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، خاصة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، التي تتعرض لقصف متواصل وحصار واقتحام لمستشفياتها.فيما حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، من سياسة التجويع التي تنتهجها قوات الاحتلال من خلال إدارة سجونها بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات، والتي أدت إلى فقدانهم لعشرات الآلاف من الكيلو جرامات من أوزانهم.وأوضحت الهيئة في بيان لها: أنه استناداً لزيارات محامييها خلال الأيام الماضية لعدد من الأسرى في العديد من المعتقلات، فإن متوسط ما خسره كل أسير يتراوح ما بين 15-25 كيلو جراماً للأسير الواحد، وهذا يدل على خطورة السياسة المتبعة، والتي لها تداعيات سلبية حالية ومستقبلية على حياتهم وأجسادهم.وبينت الهيئة أن تقليل الاحتلال كميات الطعام المقدمة للأسرى والأسيرات إلى أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب، وسوء نوعيته وطريقة تحضيره وتعمد تلويثه، سيجعل من أجسادهم فريسة سهلة للفيروسات والأمراض، وبالتالي سيجد الأسرى أنفسهم أمام وضع صحي معقد في القريب العاجل، علمًا أن ذلك بدأ يظهر فعلياً.في الوقت نفسه، تضاعف عدد الأسرى المرضى بشكل ملحوظ، وأصبح الجوع من وسائل العقاب اليومي المستمرة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، ويتزامن ذلك مع حرمان المرضى منهم من الأدوية والعلاج، وتزامن ذلك مع فصل الشتاء القاسي هذا العام والذي كان له تأثيرات إضافية على صحة الأسرى، بسبب منع الاحتلال إدخال الملابس والأغطية للأسرى.