استقالة 3 وزراء يابانيين على خلفية فضيحة فساد مالي

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أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، عزمه على التصدّي بحزم لفضيحة
احتيال مالي واسعة النطاق داخل حزبه، وقدم 3 وزراء استقالتهم اليوم على خلفية ذلك.
وزراء الاقتصاد والصناعة والداخلية والزراعةوالوزراء الذين استقالوا هم وزير الاقتصاد والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الشؤون الداخلية جونجي سوزوكي، ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا، حسب "الاقتصادية".
عمليات احتيال مالي نفذها أعضاء من الحزبوأفادت وسائل إعلام أنّ النيابة العامّة تحقّق بحدوث عمليات احتيال مالي
نفّذها عشرات من أعضاء الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم.
ويرأس كيشيدا هذا الحزب الذي يواصل حكم البلاد منذ العام 1955 بحسب الفرنسية.
البرلمان يرفض حجب الثقة عن الحكومةورفض البرلمان اقتراحًا بحجب الثقة عن الحكومة قدمته المعارضة الأربعاء، إذ
يحظى الحزب الليبرالي الديموقراطي بأغلبية ساحقة في البرلمان بكلا مجلسيه.
استياء اليابانيين من التضخم المستمروتشهد شعبية كيشيدا (66 عامًا) تراجعًا بدأ قبل الكشف عن هذه الفضيحة في
ظلّ استياء اليابانيين من التضخّم المستمرّ وانخفاض قيمة الينّ ما يؤدي إلى تراجع
القدرة الشرائية للأسر.
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