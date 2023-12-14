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استقالة 3 وزراء يابانيين على خلفية فضيحة فساد مالي

رئيس وراء اليابان
رئيس الوزراء الياباني
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أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، عزمه على التصدّي بحزم لفضيحة احتيال مالي واسعة النطاق داخل حزبه، وقدم 3 وزراء استقالتهم اليوم على خلفية ذلك.اضافة اعلان

وزراء الاقتصاد والصناعة والداخلية والزراعة

والوزراء الذين استقالوا هم وزير الاقتصاد والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الشؤون الداخلية جونجي سوزوكي، ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا، حسب "الاقتصادية".

عمليات احتيال مالي نفذها أعضاء من الحزب

وأفادت وسائل إعلام أنّ النيابة العامّة تحقّق بحدوث عمليات احتيال مالي نفّذها عشرات من أعضاء الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم.
ويرأس كيشيدا هذا الحزب الذي يواصل حكم البلاد منذ العام 1955 بحسب الفرنسية.

البرلمان يرفض حجب الثقة عن الحكومة

ورفض البرلمان اقتراحًا بحجب الثقة عن الحكومة قدمته المعارضة الأربعاء، إذ يحظى الحزب الليبرالي الديموقراطي بأغلبية ساحقة في البرلمان بكلا مجلسيه.

استياء اليابانيين من التضخم المستمر

وتشهد شعبية كيشيدا (66 عامًا) تراجعًا بدأ قبل الكشف عن هذه الفضيحة في ظلّ استياء اليابانيين من التضخّم المستمرّ وانخفاض قيمة الينّ ما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر.

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