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صحيفة تواصل الالكترونية

استقالة الحكومة الفلسطينية.. و"أشتية": النضال متواصل ضد الاحتلال

ه667
الحكومة الفلسطينية
أ أ
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قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إنه وضع استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس محمود عباس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20/2/2024، واليوم أتقدم بها خطيًا".اضافة اعلان
وفي مستهل جلسة الحكومة المنعقدة، اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، أوضح رئيس الوزراء أن هذا القرار يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والأمنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس".

 إبادة جماعية ومحاولات التهجير القسري

وأضاف حسب وكالة "وفا"، أن ذلك يأتي في ظل ما يواجهه شعبنا، وقضيتنا الفلسطينية، ونظامنا السياسي من هجمة شرسة، وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري، والتجويع في غزة، وتكثيف الاستعمار، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس، والضفة، للمخيمات، والقرى، والمدن، وإعادة احتلالها، والخنق المالي غيرُ المسبوق أيضًا، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية، سلطة إدارية أمنية، وبلا محتوى سياسي.

أشتية: سنبقى في مواجهة مع الاحتلال

واستدرك قائلاً: سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أراضي فلسطين، رغما عنهم.
وأشار إلى أن هذه الحكومة قد عملت في ظروف معقدة، وواجهت معارك فرضت عليها، بدءاً من معركة القرصنة مع الاحتلال، بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أسر الشهداء، والأسرى، والجرحى..

ثم معركة "صفقة القرن"، التي أرادت إنهاء قضيتنا، وتلاها جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا، وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستعمار، والقتل، والتنكيل بشعبنا..

وحاليًا الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق أهلنا في غزة، والتصعيد المتواصل في القدس، والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

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