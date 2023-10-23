استشهاد 82 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة

استشهد وأصيب مئات الفلسطينيين، صباح اليوم، في سلسلة غارات جوية إسرائيلية
عنيفة استهدفت منازل وتجمعات للفلسطينيين في عدة مناطق في قطاع غزة.اضافة اعلان
استشهاد 30 فلسطينيًا في مخيم جباليا
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 30 فلسطينيًا استشهدوا في قصف إسرائيلي
استهدف عدة منازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة ولازال العديد من المفقودين تحت أنقاض
المنازل التي استهدفها القصف.
كما استشهد 29 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي استهدف كذلك منزلاً فلسطينيًا في مدينة
رفح جنوب قطاع غزة.
انتشال 22 شهيدًا من تحت الأنقاض
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن طواقمها
انتشلت 22 شهيدًا في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في حي النصر بمدينة غزة ومخيمات
البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.
200 فلسطيني استشهدوا خلال 24 ساعة
وأكد مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط
قطاع غزة، أن 200 فلسطيني استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية في وسط القطاع وأصيب
المئات بجروح.
استمرار القصف على قطاع غزة
مشيرًا إلى أن الأطقم الطبية تواصل انتشال المزيد من الشهداء والجرحى من
تحت أنقاض البنايات السكنية والمنازل التي لازالت تتعرض للقصف الإسرائيلي العنيف
والمستمر على قطاع غزة.