استشهاد 82 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة

أ أ

استشهد وأصيب مئات الفلسطينيين، صباح اليوم، في سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت منازل وتجمعات للفلسطينيين في عدة مناطق في قطاع غزة. اضافة اعلان





استشهاد 30 فلسطينيًا في مخيم جباليا





انتشال 22 شهيدًا من تحت الأنقاض





200 فلسطيني استشهدوا خلال 24 ساعة





استمرار القصف على قطاع غزة



وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 30 فلسطينيًا استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة ولازال العديد من المفقودين تحت أنقاض المنازل التي استهدفها القصف.كما استشهد 29 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي استهدف كذلك منزلاً فلسطينيًا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن طواقمها انتشلت 22 شهيدًا في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في حي النصر بمدينة غزة ومخيمات البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.وأكد مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط قطاع غزة، أن 200 فلسطيني استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية في وسط القطاع وأصيب المئات بجروح.مشيرًا إلى أن الأطقم الطبية تواصل انتشال المزيد من الشهداء والجرحى من تحت أنقاض البنايات السكنية والمنازل التي لازالت تتعرض للقصف الإسرائيلي العنيف والمستمر على قطاع غزة.