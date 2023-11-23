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استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف طائرات الاحتلال لغزة

قصف غزة
قصف غزة
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 استُشهد ستة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، اليوم، في قصف لطائرات الاحتلال على رفح جنوب قطاع غزة.

طائرات الاحتلال تقصف المنازل في غزةاضافة اعلان

 وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلاً في منطقة الشعوت برفح، ما أدى إلى استشهاد ستة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، مشيرة إلى أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى.
 كما قصف عددًا من المنازل في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على أراضٍ زراعية في خان يونس جنوب القطاع.

استشهاد 14,530 وإصابة نحو 35,000 آخرين

 وفي حصيلة غير نهائية، استُشهد في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي أكثر من 14,530، وأصيب نحو 35,000 آخرين.

فلسطين تنتقد ازدواجية المعايير الدولية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني ليس ضحية الاحتلال الإسرائيلي فقط، وإنما أيضًا ازدواجية المعايير الدولية التي سقطت سقوطًا مدوّيًا أمام اختبار الإنسانية، وأمام حماية المدنيين الفلسطينيين.
وأدانت الوزارة في بيان، اليوم - وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية - القصف المتواصل بالطائرات الحربية الإسرائيلية وتدمير المنازل والأبراج والمنشآت السكنية في عموم قطاع غزة فوق رؤوس الفلسطينيين، والذي اشتد وتصاعد الليلة الماضية وأدى إلى العديد من المجازر في صفوف المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء.

الوزارة تندد باستهداف المدارس والمستشفيات

ونددت الوزارة باستهداف المدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف والدفاع المدني وطواقمها جميعاً، معتبرة أنه استهتار إسرائيلي متواصل بالقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالالتزامات التي يفرضها على القوة القائمة بالاحتلال، ما يؤدي إلى تعميق دائرة النزوح القسري في صفوف المواطنين وتوسيعها، ودفعهم إلى مربعات أخرى مليئة بمخاطر الموت والقتل، في محاولة مستمرة لتفريغ قطاع غزة من ساكنيه.

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