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صحيفة تواصل الالكترونية

استشهاد 53 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على قطاع غزة

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المستشفى الأهلي المعمداني
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استشهد 53 فلسطينيًا، وأصيب العشرات، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف منازل وبنايات في مخيم جباليا وفي مناطق متفرقة في قطاع غزة.اضافة اعلان

انتشال الجاثمين من تحت الأنقاض

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أطقمها انتشلت الجثامين من ركام منازل في جباليا، حيث تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف، ومن بين الشهداء طبيب وأسرته.
 في سياق متصل، جددت مستشفيات قطاع غزة مناشداتها للمجتمع الدولي، خاصة مع قرب نفاذ معظم ما يتعلق بعملها من أدوية ومستلزمات طبية، مما يشكل خطورة كبيرة على حياة الجرحى والمرضى.

المرصد العربي يدين قصف المستشفى المعمداني

أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان، التابع للبرلمان العربي، بأشد العبارات القصف الوحشي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين الفلسطينيين، مؤكدًا أنها جريمة حرب نكراء تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وكذلك كافة مبادئ حقوق الإنسان.
وحَذّرَ المرصد العربي لحقوق الإنسان من خطورة استمرار تلك المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا في الوقت ذاته إلى ضرورة الإسراع في فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للفلسطينيين المحاصرين في غزة.

إدانة دولية لجرائم الاحتلال

أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، القصف الإسرائيلي الوحشي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، الذي راح ضحيته المئات من المرضى والمصابين والعاملين الصحيين والسكان المدنيين الذين لجؤوا إلى المستشفى بحثًا عن الأمان.

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