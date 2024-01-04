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وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 16.350 امرأة وطفلًا منذ بدء العدوان على قطاع غزة والمستمر لليوم الـ 90 على التوالي. اضافة اعلان





استشهاد 16.350 امرأة وطفلًا منذ بدء العدوان على غزة



استشهاد 10.000 طفل فلسطيني في قطاع غزة



الاحتلال يقصف مقر الهلال الأحمر الفلسطيني



استشهاد 33 فلسطينيًا في قصف جنوب قطاع غزة



وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 6450 امرأة استشهدن خلال العدوان على المنازل والأحياء السكنية التي تعرض معظمها للتدمير من طائرات ومدفعية الاحتلال.كما بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين من الأطفال إلى نحو 10.000، لافتة النظر أن 29.313 فلسطينيًا في قطاع غزة هم في عداد الشهداء والمفقودين.من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة طمون شمال الضفة الغربية، وذلك خلال عمليات اقتحام واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة.في سياق متصل، أفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال هدمت منزلًا في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية، بالتزامن مع ذلك تواصل قوات اقتحام قرية صير جنوب مدينة جنين ومحاصرة منزل فيها.في الوقت نفسه، قصفت طائرات الاحتلال اليوم، مقر الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه انتشلت شهيدًا وجرحى من الطابق الخامس للمقر، الذي تعرض لقصف إسرائيلي للمرة الثالثة في أقل من أسبوعين.كما استشهد 33 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف منازل فلسطينية وتجمعات للنازحين في مدينتي دير البلح وخان يونس جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، أن 13 فلسطينيًا معظمهم من الأطفال والنساء استشهدوا في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلاً بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.وفي سياق متصل، استشهد 20 فلسطينيًا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، إثر قصف إسرائيلي آخر استهدف عدة منازل وتجمعات للفلسطينيين النازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.