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وثّقت
وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 16.350 امرأة وطفلًا منذ بدء العدوان على قطاع غزة
والمستمر لليوم الـ 90 على التوالي.
استشهاد
16.350 امرأة وطفلًا منذ بدء العدوان على غزة وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 6450 امرأة
استشهدن خلال العدوان على المنازل والأحياء السكنية التي تعرض معظمها للتدمير من
طائرات ومدفعية الاحتلال.
استشهاد 10.000 طفل فلسطيني في قطاع غزة كما بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين من الأطفال إلى
نحو 10.000، لافتة النظر أن 29.313 فلسطينيًا في قطاع غزة هم في عداد الشهداء
والمفقودين.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة طمون شمال الضفة الغربية، وذلك خلال عمليات اقتحام واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة.
في سياق متصل، أفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال هدمت منزلًا في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية، بالتزامن مع ذلك تواصل قوات اقتحام قرية صير جنوب مدينة جنين ومحاصرة منزل فيها.
الاحتلال
يقصف مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في
الوقت نفسه، قصفت طائرات الاحتلال اليوم، مقر الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة
خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه انتشلت شهيدًا وجرحى من الطابق الخامس للمقر، الذي تعرض لقصف إسرائيلي للمرة الثالثة في أقل من أسبوعين.
استشهاد
33 فلسطينيًا في قصف جنوب قطاع غزةكما
استشهد 33 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف منازل
فلسطينية وتجمعات للنازحين في مدينتي دير البلح وخان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، أن 13 فلسطينيًا معظمهم من الأطفال والنساء استشهدوا في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلاً بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وفي سياق متصل، استشهد 20 فلسطينيًا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، إثر قصف إسرائيلي آخر استهدف عدة منازل وتجمعات للفلسطينيين النازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.