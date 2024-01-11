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استشهاد 16 فلسطينيًا في قصف متواصل على جنوب قطاع غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
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استشهد 16 مواطنًا فلسطينيًا، وأصيب العشرات بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف، اليوم الخميس، جنوب قطاع غزة.

استشهاد 16 فلسطينيًا في قصف متواصل على غزةاضافة اعلان

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية؛ أن 11 فلسطينيًا استشهدوا في قصف جوي ومدفعي استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.


استمرار قصف غزة

وأشارت إلى أن هناك العديد من نداءات الاستغاثة من الأهالي بالمناطق الشرقية من مدينة خان يونس لا تستطيع الأطقم الطبية انتشالهم بسبب كثافة واستمرار القصف.
 وفي مدينة رفح جنوب القطاع، استشهد خمسة فلسطينيين بينهم أربعة أطفال جراء القصف، في إطار استمرار الاحتلال بقتل الأطفال الفلسطينيين.

الاحتلال قتل 323 نازحًا داخل مراكز الإيواء

في الوقت نفسه، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أن قوات الاحتلال قتلت 323 نازحاً داخل مراكز الإيواء التابعة لها، وأصيب 1142 نازحاً، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
 ووثقت الأونروا تعرض 222 مبنى تابع لها لاعتداءات مختلفة؛ تسبب ذلك في أضرار كلية وجزئية 132 منشأة، لافتة أنها قدمت الرعاية الصحية لنحو 19649 مريضًا داخل مراكز الإيواء، التي يتواجد فيها 1,4 مليون نازح فلسطيني من مناطق مختلفة في قطاع غزة.
 وأشارت الأونروا، أن 146 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان، مبينة أن 85 % من سكان قطاع غزة نزحوا عن منازلهم.

وزارة الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال

من ناحيتها أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن اليمين المتطرف الحاكم يتبع سياسة واضحة المعالم، يتعمّد من خلال تطبيقها استهداف المدنيين الفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، ويضرب ويطارد جميع مقومات وجودهم وبقائهم الإنساني في أرض وطنهم.

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