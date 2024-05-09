استشهاد وإصابة العشرات بغزة والمستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحماية من قوات الاحتلال التي تواصل الانتشار المكثف على مداخل مدينة القدس المحتلة، وتعرقل وصول الفلسطينيين إلى الأقصى.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة أن 264 مستوطناً اقتحموا الأقصى وتجولوا في باحاته، وذلك في إطار عمليات الاقتحامات المتواصلة، التي تتم بحماية كاملة من قوات الاحتلال.





استشهاد 8 فلسطينيين في قصف رفح



الطواقم الطبية غير قادرة على انتشال الشهداء والجرحى



استُشهد ثمانية فلسطينيين وجرح العشرات اليوم، جراء قصف استهدف منازل سكنية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الكويتي بمدينة رفح، أن الطواقم الطبية انتشلت ثمانية شهداء بينهم أربعة أطفال من داخل منزل تعرض لقصف غرب مدينة رفح، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال أحياء السلام والجنينة والنصر والشوكة ومحيط معبر رفح البري، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين الذين فقد الاتصال بهم تحت ركام المنازل المدمرة شرق مدينة رفح.في سياق متصل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الدخان يتصاعد من الأبراج السكنية العالية في وسط وشرق مدينة رفح بفعل القصف المكثف الذي يتواصل على أحياء مدينة رفح.

وأكد عدم قدرة الطواقم الطبية على انتشال الشهداء والجرحى والوصول للمناطق التي تواصل الدبابات الإسرائيلية اجتياحها لليوم الثالث على التوالي.

وبالتزامن مع مواصلة الدبابات التوغل في رفح اجتاحت كذلك تلك الدبابات من جديد أحياء الزيتون وتل الهوا بمدينة غزة، وسط قصف مدفعي وجوي أدى لتدمير العشرات من المنازل.





ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ 34.904



اعتقال 8665 فلسطينيًا في الضفة



ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 216 على التوالي إلى 34.904 شهداء، والجرحى إلى نحو 78.514 جريحاً؛ معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 60 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية وأصيب 110 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال لأكثر من 8665 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.وأوضحت الهيئة أن من بين من اعتقلتهم قوات الاحتلال 610 أطفال و290 امرأة و75 صحفياً، مؤكدة تعرض العديد من الأسرى لعمليات قتل وتعذيب على يد قوات الاحتلال.وأشارت الهيئة الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيًا اليوم في الضفة الغربية، خلال اقتحام عدة مناطق، وتركزت الاعتقالات في القدس ورام الله وجنين ونابلس.