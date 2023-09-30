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صحيفة تواصل الالكترونية

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين
قوات الاحتلال
أ أ
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استشهد فلسطيني صباح اليوم السبت،  متأثراً بجروح أصيب بها أمس برصاص قوات الاحتلال، قرب مدينة البيرة، بالضفة الغربية.

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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشاب جبريل رمانة، استشهد متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها مساء الجمعة إثر استهداف قوات الاحتلال لمركبة فلسطينية، كما أصيب شاب آخر بجروح.
وحسب وكالة "وفا"، فقد أطلقت قوات الاحتلال، النار صوب مركبة قرب مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة، ما أدى لإصابة شابين قبل اعتقالهما.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال نصبوا كمينًا لمركبة عند مدخل المستوطنة، وأطلقوا النار صوب شابين كانا يستقلانها، قبل اعتقالهما.
وكان جيش الاحتلال قد منع طاقما للهلال الأحمر من الوصول لتقديم الإسعاف للشابين.

إصابات بالاختناق في جلبون

ومساء أمس، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، ، في قرية جلبون شمال شرق جنين، حيث اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه المنازل، ما أدى لإصابة العديد بالاختناق.

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