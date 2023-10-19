استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف جديد على غزة

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استشهد عشرات الفلسطينيين، اليوم، وأصيب المئات بجروح مختلفة، في سلسلة غارات جديد استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.

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مقتل العشرات وهدم منازل جنوب غزة



3569 قتيلا وأكثر من 13 ألف جريح



الجثث منتشرة في كل مكان



تحذير دولي من خطورة الوضع في غزة



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 33 فلسطينيًا استشهدوا في قصف جديد استهدف ثلاثة منازل جنوبي قطاع غزة.كما استشهد العديد من الفلسطينيين في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف شمال ووسط القطاع.وكشفت الوزارة عن مقتل 33 إثر قصف إسرائيلي على غزة صباح اليوم، ليرتفع عدد قتلى القصف على غزة إلى 3569 قتيلا وأكثر من 13 ألف جريح.وذكر التلفزيون الفلسطيني، أن قصفًا جديدًا قتل وأصاب عددا من المدنيين قرب مدرسة في خانيونس، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية إضافية نحو مخيم نور شمس شرقي طولكرم بالضفة الغربية.وقالت منظمة الصحة العالمية: إن الجثث في مستشفيات غزة تفوق طاقة ثلاجات الموتى وهذه كارثة بيئية تهدد الصحة العامة، مؤكدة أن ضحايا وجرحى بينهم أطفال في قصف على منزل بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.فيما حذر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط من خطورة التصعيد في قطاع غزة واتساعها .وطالب المنسق بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة دون قيود، داعياً الجميع ببذل جهود لإنهاء الأعمال العدائية ومنع أي توسع إضافي للصراع في المنطقة.