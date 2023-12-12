استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات على قطاع غزة

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استشهد عشرات الفلسطينيين اليوم، في سلسة غارات شنتها طائرات الاحتلال، التي استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 13 فلسطينيًا استشهدوا في غارة استهدفت مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال مربعاً سكنياً في مخيم المغازي وسط القطاع، مما أدى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين، ولازالت فرق الدفاع المدني والإسعاف يواصلون عمليات البحث عن ناجين تحت انقاض المنازل والبنايات المدمرة في مخيم المغازي. اضافة اعلان



في السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف مخيم البريج وسط القطاع، ترافق مع ذلك قصف الزوارق الحربية الإسرائيلية لشواطىء وسط وجنوب القطاع بعشرات القذائف التي استهدفت منازل فلسطينية.





استشهاد ثلاثة فلسطينيين في جنين



اعتقال عشرات الفلسطينيين بالضفة الغربية



تواصل منع إدخال الغذاء والدواء لشمال قطاع غزة



الاحتلال يقصف مخيم جباليا



كما استشهد ثلاثة فلسطينيين اليوم، في قصف لقوات الاحتلال، استهدف مجموعة من الفلسطينيين وسط مدينة جنين شمال الضفة الغربية.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال التي اقتحمت بعشرات الآليات العسكرية مدينة جنين قصفت تجمعاً للفلسطينيين، مما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين، كما أصيب العشرات بجروح وحالات اختناق خلال عملية الاقتحام الواسعة.في السياق ذاته، أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 40 فلسطينيا خلال اقتحام بلدة سلواد قضاء رام الله، كما اعتقلت قوات الاحتلال عدة فلسطينيين في عدة مناطق في الضفة الغربية.تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال الغذاء والدواء والمياه لشمال قطاع غزة، مما أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية.وأفادت مستشفى العودة في شمال قطاع غزة، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تحاصر مستشفى العودة في جباليا شمال قطاع غزة منذ عدة أسابيع، تعاني من نقص حاد في الأدوية والوقود والغذاء، لافتة أن الاحتلال قصف المستشفى، ويحاصرة بشكل كامل.في السياق ذاته، قصفت القوات الإسرائيلية وسط مخيم جباليا، وأجبرت نحو 50 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء كانوا موجودين داخل مراكز الإيواء على مغادرتها بالقوة بعد اقتحام مراكز الإيواء بالدبابات، وسط قصف عنيف صوب مراكز الإيواء، مما ادى لاستشهاد وإصابة العشرات من النازحين داخل مراكز الإيواء.