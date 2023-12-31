استشهاد خطيب المسجد الأقصى السابق في قصف للاحتلال على مخيم المغازي بغزة

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استشهد نائب رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس ووزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق وخطيب الأقصى المبارك الشيخ يوسف سلامة، في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





شغل منصب وزير الأوقاف في أول حكومة فلسطينية



تسمم في صفوف الأسرى



وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الشيخ سلامة الذي شغل منصب وزير الأوقاف في أول حكومة فلسطينية بعد تشكيل السلطة الفلسطينية عام 1994، استشهد في القصف الإسرائيلي المستمر على مخيم المغازي وسط القطاع، كما استشهد العشرات من الفلسطينيين في المخيم مع استمرار عمليات القصف الإسرائيلي.أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، بأن عدداً كبيراً من أسرى معتقل عوفر الاحتلالي، تعرضوا لحالات تسمم بسبب تقديم وجبات طعام فاسدة لهم من قبل إدارة المعتقلات، وهذا ما أكده محامي الهيئة، كما تقول بعد محاولات صعبة لزيارة معتقلات الاحتلال، حيث شعر الأسرى بآلام شديدة بالبطن، واسهال وقيء، مباشرة بعد تناولهم الطعام.وأكدت هيئة شؤون الأسرى، ان ادارة معتقلات الاحتلال تتعمد منذ بدء العدوان على قطاع غزة، ممارسة أبشع العقوبات بحق الأسرى الفلسطينيين، من ضمنها ابقائهم بالجوع لفترات طويلة، والاكتفاء بتقديم وجبات سيئة لهم كما ونوعا، وتقابل كل من يعترض على ذلك بالضرب المبرح والعزل.وفي سياق متصل، قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل العدوان على قطاع غزة لليوم 86 على التوالي اعتقلت نحو 2600 فلسطينيا من القطاع.