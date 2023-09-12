ارتفاع عدد وفيات زلزال المغرب إلى 2862

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أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية إلى 2862 شخصًا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2562 شخص. اضافة اعلان



عدد ضحايا زلزال المغرب

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن عدد الوفيات بلغ 1604 بإقليم الحوز، و976 بإقليم تارودانت، وحالة واحدة بإقليم الصويرة، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.

وأبرزت أن السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

وكانت آخر حصيلة لعدد ضحايا الزلزال في المغرب، أعلنت في وقت سابق أمس الاثنين، وبلغت وفق إحصاء غير نهائي، 2854 وفاة.



المبادرات الشعبية لدعم ضحايا الزلزال

ولم تتوقف المبادرات الشعبية لدعم ضحايا الزلزال، حيث توافدت عشرات الشاحنات والسيارات، على المناطق المتضررة، محملة بالمساعدات الغذائية والأغطية والفرش، وفق ما تناقلته منصات التواصل الاجتماعي.

والجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز، عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء، كبرى مدن البلاد، ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.



