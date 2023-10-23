ارتفاع عدد ضحايا العدوان المستمر على غزة لـ 5087 شهيدًا

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ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 5087 شهيدًا.





استشهاد 2055 طفلًا و1019 سيدة اضافة اعلان



انتشال 150 شهيدًا من عدة منازل



إصابة العشرات في قصف مكثف متواصل



اعتقال 1215 فلسطينيًّا في الضفة الغربية



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن من بين الشهداء 2055 طفلًا، و1019 سيدة، و207 مسنين، إضافة إلى إصابة 15272 بجروح.من جانبها ذكرت مستشفيات قطاع غزة، أن طواقمها انتشلت 150 شهيدًا من عدة منازل تعرضت للقصف الإسرائيلي، في مناطق متفرقة في مدينة غزة، مشيرة إلى أن 830 طفلًا ما زالوا تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، نتيجة القصف الإسرائيلي، وبات من الصعب انتشالهم مع نفاذ الوقود، في ظل استمرار منع إدخال الوقود وأهم مقومات الحياة لقطاع غزة.وفي تطور لاحق أفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد 18 فلسطينيًّا على الأقل وإصابة العشرات، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في حيّي السعودي والجنينة برفح جنوب قطاع غزة.اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 1215 فلسطينيًّا، منذ السابع من أكتوبر الجاري، خلال حملة مداهمات مستمرة كان آخرها اعتقال 84 فلسطينيًّا اليوم.وأشار نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن عدد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 6500 أسيرًا، يعيشون ظروف اعتقال قاسية بحرمانهم من حقوقهم الإنسانية، في انتهاك فاضح لكل القوانين والمواثيق الدولية، يضاف لذلك الاقتحامات المستمرة لأقسام المعتقلات، والاعتداء على الأسرى بالضرب، لافتةً الانتباه لارتفاع عدد الأسيرات الفلسطينيات داخل معتقلات الاحتلال إلى 50 أسيرة.