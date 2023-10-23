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صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفاع عدد ضحايا العدوان المستمر على غزة لـ 5087 شهيدًا

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شهداء غزة
أ أ
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ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 5087 شهيدًا.

استشهاد 2055 طفلًا و1019 سيدةاضافة اعلان

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن من بين الشهداء 2055 طفلًا، و1019 سيدة، و207 مسنين، إضافة إلى إصابة 15272 بجروح.

انتشال 150 شهيدًا من عدة منازل

 من جانبها ذكرت مستشفيات قطاع غزة، أن طواقمها انتشلت 150 شهيدًا من عدة منازل تعرضت للقصف الإسرائيلي، في مناطق متفرقة في مدينة غزة، مشيرة إلى أن 830 طفلًا ما زالوا تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، نتيجة القصف الإسرائيلي، وبات من الصعب انتشالهم مع نفاذ الوقود، في ظل استمرار منع إدخال الوقود وأهم مقومات الحياة لقطاع غزة.

إصابة العشرات في قصف مكثف متواصل

 وفي تطور لاحق أفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد 18 فلسطينيًّا على الأقل وإصابة العشرات، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في حيّي السعودي والجنينة برفح جنوب قطاع غزة.

اعتقال 1215 فلسطينيًّا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 1215 فلسطينيًّا، منذ السابع من أكتوبر الجاري، خلال حملة مداهمات مستمرة كان آخرها اعتقال 84 فلسطينيًّا اليوم.
 وأشار نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن عدد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 6500 أسيرًا، يعيشون ظروف اعتقال قاسية بحرمانهم من حقوقهم الإنسانية، في انتهاك فاضح لكل القوانين والمواثيق الدولية، يضاف لذلك الاقتحامات المستمرة لأقسام المعتقلات، والاعتداء على الأسرى بالضرب، لافتةً الانتباه لارتفاع عدد الأسيرات الفلسطينيات داخل معتقلات الاحتلال إلى 50 أسيرة.

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