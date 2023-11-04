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ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال على غزة إلى 9488 أشخاص

قصف غزة
ضحايا غزة
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 231 فلسطينياً، خلال الساعات الماضية في سلسلة عمليات القصف الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة، لليوم 29 على التوالي.اضافة اعلان

ارتفاع عدد الشهداء

وأفادت وزارة الصحة، أن عدد شهداء العدوان  ارتفع إلى 9488 شهيداً، بينهم 3900 طفل ،و2509 نساء، وإصابة 24158، لافتة إلى أن 70 في المئة من ضحايا العدوان هم أطفال ونساء.
وأشارت وزارة الصحة إلى تلقيها مناشدات بوجود نحو 2000 مفقود تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، نتيجة القصف الإسرائيلي، من بينهم 1250 طفلاً، مؤكدة استشهاد 150 من الكوادر الطبية وقصف طائرات الاحتلال 27 سيارة إسعاف، بالإضافة لتعمد قصف 105 مؤسسات صحية.
وأطلقت وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة للمجتمع الدولي، لإنقاذ الواقع الصحي في مستشفيات القطاع في ظل توقف مولدات الكهرباء، ونفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، مما يهدد حياة آلاف الجرحى والمرضى لخطر الموت.

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