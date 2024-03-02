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ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى30320

العدوان على غزة
أرشيفية
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 148 على التوالي إلى 30320 شهيدا، والجرحى إلى نحو 71533 جريحا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.اضافة اعلان
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 92 فلسطينيا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 156 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

استشهاد 11 فلسطينيًا:

استشهاد 11 فلسطينيًّا وأصيب نحو 50 بجروح اليوم، في قصف للاحتلال استهدف بوابة المستشفى الإماراتي في تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين الشهداء مسعف وممرض استشهدا وهم على رأس عملهم داخل المستشفى الإماراتي بسبب تطاير شظايا صواريخ الاحتلال على المستشفى.

قصف خيام النازحين:

وفي وقت سابق، استشهد العديد من الفلسطينيين اليوم في قصف مكثف للاحتلال طال عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن طائرات الاحتلال قصفت خياما للنازحين غرب مدينة رفح، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، كما قصفت طائرات الاحتلال مركبة فلسطينية وسط مدينة رفح، مما أسفر عن إصابات في صفوف الفلسطينيين.

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