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ارتفاع عدد شهداء العدوان المستمر على قطاع غزة إلى 11100 شهيد

شهداء غزة
غزة
أ أ
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة إلى 11100 شهيد.

وزارة الصحة الفلسطينية

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين الشهداء 8 آلاف طفل وامرأة وكبار في السن، إضافة إلى عشرات آلاف الجرحى، يضاف إلى عدد الشهداء نحو 2700 مفقود لايزالون تحت ركام المنازل المدمرة.اضافة اعلان
من جانبها، وثّقت وزارة الأشغال تدمير طائرات ومدفعية الاحتلال منذ بدء العدوان 41 ألف منزل بشكل كلي، و222 ألف منزل بشكل جزئي. 

الهلال الأحمر

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن دبابات الاحتلال على بعد 20 مترًا من بوابات مستشفى القدس جنوب مدينة غزة، الذي يوجَد فيه مئات الجرحى والمرضى والنازحين.

قصف عنيف ومتواصل


 وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن المستشفى طيلة الأيام الماضية تعرض محيطه وأقسامه العلاجية لقصف عنيف من طائرات الاحتلال، التي دمرت معظم البنايات السكنية في محيطه.

 من جانبها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن ستة مستشفيات في مختلف مناطق قطاع غزة تعرضت خلال الساعات الماضية لقصف من طائرات ومدفعية الاحتلال، مما أدى إلى سقوط شهداء في صفوف الجرحى والمرضى.
 وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة استشهد مساء اليوم عشرة فلسطينيين، وأصيب العشرات بجروح في قصف إسرائيلي استهدف منازل في المدينة.

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