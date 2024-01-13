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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة إلى 23843 شهيدًا

غزة - فلسطين
أرشيفية
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة، لليوم الـ 99 على التوالي إلى 23843 شهيدًا، والجرحى إلى 60317 معظمهم من الأطفال والنساء.اضافة اعلان

وزارة الصحة الفلسطينية

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 135 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 312 خلال الساعات 24 الماضية في سلسة عمليات القصف المستمرة على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكدت منظمة اليونيسيف أن الأسر الفلسطينية بقطاع غزة وخصوصاً النساء والأطفال منهم يتعرضون لقصف بضراوة خلال هذه الفترة، فإما مصيرهم الموت أو انتشار الأمراض بينهم بسبب سوء التغذية.

يونيسيف تدعو لإنقاذ أطفال غزة ووقف إطلاق النار

وأكدت أن الوضع في غزة يتدهور بسرعة، وأن المنظمة تواجه تحديات هائلة لمعالجة تهديداً ثلاثياً يتمثل في العنف والمرض وسوء التغذية.

الوضع في غزة يتدهور بسرعة

 وأشارت إلى أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية، ويجب زيادة البضائع التجارية في القطاع لمساعدة السكان على شراء السلع الأساسية وتخفيف التوتر المجتمعي وتحفيز برامج المساعدات النقدية التي تقدمها اليونيسيف، داعية إىل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة لإنقاذ أرواح الأطفال.

انقطاع جميع خدمات الاتصالات والإنترنت عن غزة

أعلنت شركات الاتصالات الثابتة والمحمولة انقطاع كامل لشبكات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر على القطاع.
 وذكرت شركات الاتصالات والإنترنت، أن جميع خدماتها توقفت، إثر استهداف طائرات الاحتلال لأبراج الاتصالات وكوابل الإنترنت، ونفاد الوقود المشغل للمولدات الكهربائية التي تعمل على شبكات البث والاتصالات في قطاع غزة.

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