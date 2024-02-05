ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان على قطاع غزة إلى 27478 شهيدًا

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان دولة الاحتلال المستمر على قطاع غزة لليوم الـ122 على التوالي إلى 27478 شهيدًا، والجرحى إلى 66835 جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال. اضافة اعلان





شهداء ومصابي آخر 24 ساعة في غزة:



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اقتحام مناطق متفرقة في الضفة الغربية



بلجيكا تحذر من عواقب التصعيد في جنوب غزة



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 113 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 205 بجروح خلال الساعات الـ24 الماضية، في القصف الإسرائيلي المكثف على خان يونس ومخيمات وسط قطاع غزة.وأمس، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان المستمر لليوم 121 على قطاع غزة إلى 27.365 شهيدًا، والجرحى 66.630 ومعظم الضحايا من الأطفال والنساء.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 127 استشهدوا وأصيب 178 خلال الساعات الماضية، لافتة أن الوضع الصحي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة كارثي مع استمرار الحصار على مستشفى الأمل للأسبوع الثاني على التوالي.وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال لأكثر من 6512 فلسطينياً، خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.وأشار نادي الأسير الفلسطيني، إلى أن الاحتلال اعتقل خلال الساعات الماضية 14 فلسطينياً، لافتاً النظر إلى أن الأسرى تعرضوا لعمليات تعذيب جسدي ونفسي أثناء وبعد اعتقالهم.يأتي هذا في وقت حذرت فيه بلجيكا التي تتولى الرئاسة الدورية الأوروبية من عواقب التصعيد العسكري غير المسبوق ضد المدنيين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة، وتفاقم معاناة أكثر من مليون من النازحين الفلسطينيين.وأكدت وزيرة الخارجية البلجيكية، أن الهجمات تتعارض مع القانون الإنساني إذا وقعت في مكان يوجد فيه أكثر من مليون نازح.