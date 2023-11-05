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ارتفاع شهداء قصف الاحتلال على قطاع غزة إلى 9500 شهيدٍ

غزة
العدوان على غزة
أ أ

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 30 على التوالي إلى 9500 شهيدٍ.اضافة اعلان


10 مجازر بحق الأطفال والنساء

 وأكدت الوزارة، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال قصفها الجوي والبري خلال الساعات الماضية 10 مجازر بحق الأطفال والنساء كان آخرها مجزرة مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، لافتة إلى أن عدد الجرحى ارتفع إلى 24 ألف جريح، مؤكدةً أن المستشفيات باتت غير قادرة على تقديم العلاج للجرحى والمرضى في ظل انقطاع الكهرباء ونفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية.


47 شهيدا اليوم في مخيم المغاري

واستشهد اليوم، 47 فلسطينياً معظمهم من الأطفال والنساء في قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيم المغاري وسط قطاع غزة.
فيما استشهد أربعة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة أبوديس في القدس المحتلة، وبلدة نوبا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.


اعتقال 40 فلسطينياً بينهم 3 صحفيين

 وفي السياق ذاته، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم، 40 فلسطينيًا من بينهم ثلاثة صحفيين، من رام الله، وجنين، وعدة بلدات في الضفة الغربية.
مشيراً أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ السابع من أكتوبر الماضي 2080 فلسطينياً.

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