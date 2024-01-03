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ارتفاع تاريخي.. توقعات عالمية مخيفة للحرارة عام 2024

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ارتفاع درجات الحرارة
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يتوقع خبراء الطقس والمناخ، أن يكون عام 2024 أكثر سخونة من أي عام مضى، وذلك مع ارتفاع متوسط درجة الحرارة السنوية إلى مستوى قياسي في عام 2023 المنصرم.اضافة اعلان

ماذا يتوقع علماء المناخ في 2024؟

وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن المحيطات في الكرة الأرضية كانت دافئة بشكل قياسي خلال معظم العام الماضي لدرجة أنها ستحتاج عدة أشهر حتى تتخلص من هذه الحرارة وتعود لطبيعتها.


ارتفاع درجات حرارة الكوكب بسبب ظاهرة النينيو

ووفق "الحرة"، فقد نقلت عن خبراء متخصصين، أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة الكوكب يرجع إلي ما يعرف باسم ظاهرة النينيو المناخية والتي تقترب من ذروتها، موضحة أنه في المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك، دفعت الكوكب إلى تسجيل ارتفاعات في درجات الحرارة في عام 2016.

الاحترار العالمي بسبب انبعاثات الوقود الأحفوري

ونوهت إلى أنه ليس من المتوقع أن تشهد الأرض تراجعا أو انخفاضا في الاحترار العالمي الذي بدأ منذ عقود بسبب انبعاثات الوقود الأحفوري.


فيما كشف مكتب الأرصاد الجوية البريطاني عن توقعات مخيفة متمثلة في وصول متوسط درجات حرارة الكوكب لأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة في القرن التاسع عشر.




وأوضح أن الكوكب اقترب أكثر من أي وقت مضى من تلك العتبة المخيفة في الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى توقع حدوث ظواهر مناخية متطرفة جديدة.


كما حذر العلماء من اقتراب العديد من أخطر التهديدات التي تواجه البشرية، حيث يؤدي التلوث الكربوني إلى ارتفاع حرارة كوكب الأرض إلى مستويات أكثر خطورة من أي وقت مضى.

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