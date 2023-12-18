الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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اختفاء الشمس.. الفريزر أدفأ من الشارع في هذه المدينة

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مدينة فرخويانسك الروسية
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، أن هناك مدينة يوجد بها الفريرز أدفأ من الشارع.

الفريزر أدفأ من الشارع في هذه المدينةاضافة اعلان

وأوضح ‘لى حسابه في منصة "إكس"، أن درجة الحرارة الآن في مدينة فرخويانسك الروسية بلغت  43 تحت الصفر، بما يعني أن الفريزر أدفأ من الشارع، في واقعة نادرًا ما تتكرر.


الشمس غرب ولن تشرق إلا في هذا الوقت

وأضاف أن شمس يوم 16 ديسمبر غربت على نفس المدينة ولن تشرق إلا في 29 ديسمبر أي بعد 14 يومًا.
وبين أن مدينة فرخويانسك الروسية تقع على دائرة 67.33 درجة شمالا، وهذه الظاهرة تنسحب على كل من يشارك المدينة في دائرة العرض.


روسيا أشد دول العالم بردًا في الشتاء

وأشار في الوقت نفسه، إلى أنه في فصل الشتاء الشمالي عادة ما يتم رصد الأجواء الروسية أشد الدول بردًا في نصف الكرة الشمالي، وأشد الدول حراً أستراليا في نصف الكرة الجنوبي.
ونوه إلى أنه هكذا يتم التوازن الكوني الدقيق في تدبير الأرض ومن عليها ممن خلقها وبرأها سبحانه وتعالى.

 

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